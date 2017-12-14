«Елк» выдвигает Артака Зейналяна кандидатом на пост президента

Оппозиционная парламентская фракция «Елк» («Выход») выдвигает депутата Национального Собрания Артака Зейналяна кандидатом на пост президента Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции Никол Пашинян.

«Имею честь сообщить, что фракция «Елк» решила выдвинуть кандидатом в президенты Армении депутата НС, члена политсовета партии «Республика» Артака Зейналяна. «Елк» начнет переговоры с блоком «Царукян» для того, чтобы обеспечить необходимые для выдвижения Зейналяна подписи четверти депутатов», - отметил Никол Пашинян.

Напомним, что в соответствии с новой Конституцией, в 2018 году, когда истекает срок полномочий президента Сержа Саргсяна, новый президент изберет Национальное Собрание.

Отметим, что в соответствии с Конституцией очередные президентские выборы проводятся не ранее, чем 40 и не позднее, чем 30 дней до истечения срока полномочий Президента Республики.

Право выдвинуть кандидата на пост президента имеет как минимум четверть от общего числа депутатов. Президентом избирается тот кандидат, который получит голоса не менее трех четвертей от общего числа депутатов.

Если ни один из кандидатов не набирает такое число голосов, то проводится второй тур, в котором могут принять участие все кандидаты, которые участвовали в первом туре.

На втором этапе кандидат, получивший голоса, по меньшей мере, трех пятых от общего числа депутатов, избирается Президентом Республики.

Если президент не будет избран и тогда, то состоится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов во втором туре.

На третьем этапе кандидат, который получает голоса большинства от общего числа депутатов, избирается Президентом Республики.

Если Президент Республики не избирается, то в течение десяти дней будут проведены новые выборы.

Подробности порядка проведения президентских выборов определяются регламентом Национального Собрания.