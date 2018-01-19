Армен Саргсян попросил время на принятие решения

От имени правящей Республиканской партии Армении (РПА) действующий президент страны Серж Саргсян сегодня предложил бывшему премьер-министру Армении, послу Армении в Великобритании Армену Саргсяну стать кандидатом в президенты от РПА.

В ответ Армен Саргсян попросил время на принятие окончательного решения.

В ходе встречи с Арменом Саргсяном действующий президент вновь говорил о качествах и критериях четвертого президента Армении, подчеркнув, что будущий президент должен быть политически подготовленным, но не политизированным.

«Он должен уметь организовывать диалог между различными политическими силами, а также при необходимости иметь возможности для ослабления напряженности среди различных слоев населения, если возникнет подобная необходимость. Он должен с честью представлять Армению за рубежом, быть знакомым с диаспорой и быть способным объединить армянскую диаспору. Вчера на заседании исполнительного совета Республиканской партии Армении мы обсудили этот вопрос, и я, учитывая ваши способности, ваши качества, порекомендовал своим коллегам, предложить вам принять предложение стать кандидатом от РПА в четвертые президенты Армении. Вы – состоявшийся ученый, занимали должность премьер-министра Армении, имеете богатый опыт дипломатической работы, что стало поводом для серьезного обсуждения вашей кандидатуры. Я благодарен своим партнерам, которые единогласно поддержали мое предложение», - отметил Серж Саргсян.

Серж Саргсян назвал желательным, чтобы следующий президент Армении был избран в условиях широкого парламентского согласия.

Согласно новой Конституции, по меньшей мере, 79 из 105 депутатов должны проголосовать за президента, чтобы тот был избран уже в первом туре. У РПА и ее коалиционного партнера, партии «Дашнакцутюн», в парламенте 65 мандатов. То есть, для избрания президента в первом туре правящей коалиции нужны еще 14 голосов.

Поэтому, чтобы обеспечить победу кандидата в президенты в первом туре, РПА попытается получить голоса депутатов второй по величине парламентской фракции блока «Царукян». Принимая во внимание также это обстоятельство, Серж Саргсян посоветовал Армену Саргсяну встретиться со всеми парламентскими силами до принятия решения.

«Надеюсь, что вы примете решение в обозримом будущем, поскольку эти выборы должны состояться в начале марта. Мы бы хотели, чтобы эти выборы состоялись в один этап, и уже в начале марта у нас был четвертый президент Армении», - сказал Серж Саргсян.

Армен Саргсян поблагодарил Сержа Саргсяна и Республиканскую партию Армении за проявленное к нему высокое доверие, но попросил время на принятие окончательного решения.

Кстати, хоть Серж Саргсян и придает важное значение встречам Армена Саргсяна с парламентскими силами, прежде чем тот примет решение, сам Армен Саргсян также отметил важность встреч с внепарламентскими силами, в том числе с широкими слоями общественности.

«Армения действительно выходит на новый этап, который для многих станет этапом осознанных больших изменений к более демократической – парламентской стране. В этом смысле Ваше предложение является для меня вдвойне высокой ответственностью и честью. Как вы сказали, очень важно, чтобы у меня была возможность встретиться с различными политическими силами как в Национальном собрании, так и за пределами Национального собрания, прежде чем я смогу принять решение. Я также хотел бы встретиться с широкими слоями общественности, учеными, интеллигенцией, общественными и благотворительными организациями, деловыми и рабочими кругами. Конечно, я обязательно хотел бы встретиться с руководством Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.] и, конечно же, встретиться с представителями армянских организаций диаспоры, организациями или отдельными лицами, а затем принять решение. В любом случае, для меня ваше предложение уже является большой честью. Если по итогам всех этих встреч я приму решение, то постараюсь с честью исполнять обязанности президента Армении и оправдать доверие, возложенное Вами и Вашими партийными коллегами, а также общественностью, которая представит свое мнение на предстоящих встречах. Если позволите, мне необходимо некоторое время для принятия окончательного решения», - отметил Армен Саргсян.