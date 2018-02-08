Шармазанов. Армен Саргсян примет решение после встреч с оппозиционными силами парламента

Кандидат в президенты Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Саргсян завтра в Национальном собрании встретится с фракцией оппозиционного блока «Елк» («Выход»). Об этом Радио Азатутюн сообщил член фракции Эдмон Марукян, подтвердив, что эта встреча не изменит их позицию: как было заявлено ранее, «Елк» будет голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна.

«Поскольку, зная, что мы будем голосовать против, г-н Саргсян инициировал эту встречу, думаю, встреча имеет более широкий контекст, чем голосование за или против, - сказал Марукян и добавил: - Мы выслушаем его видение того, как он представляет себе свою деятельность на посту президента и курс Армении в этой системе в рамках сегодняшних вызовов».

Пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что решение о своем выдвижении на пост президента Армен Саргсян примет после встреч с оппозиционными силами парламента.

Отметим, что для избрания президентом в первом туре Армену Саргсяну очень важно заручиться поддержкой оппозиционной фракции «Царукян». Без поддержки депутатов этой фракции кандидату в президенты от правящей партии не удастся получить голоса 79 депутатов, поскольку фракции РПА и ее коалиционного партнера АРФ «Дашнакцутюн» вместе насчитывают всего 65 депутатов. Между тем, для избрания во втором туре достаточно набрать лишь 63 голоса.

«Наш кандидат в президенты в конце этой или в начале следующей недели проведет еще несколько встреч с политическими силами, а затем объявит о своем решении. Потому что, не встретившись с оппозицией, естественно, ему будет трудно прийти к окончательному решению. И я считаю, что будет правильно, если наш кандидат в президенты Армен Саргсян встретится и с блоком «Елк», и с блоком «Царукян». Я думаю, что эти встречи состоятся в ближайшее время», - сказал Шармазанов.

Четвертого президента Армении парламент изберет 2 марта. Получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами, а также с широкими кругами общественности, руководством Нагорного Карабаха и представителями Диаспоры.

Пока Армен Саргсян продолжает встречи, пытаясь принять решение – становиться ли ему кандидатом в президенты от РПА или нет, оппозиционные депутаты заявляют о том, что правящая Республиканская партия посредством внесенных в парламент конституционных законов пытается еще больше сократить полномочия будущего президента.

Напомним, что 9 апреля истекают полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, после чего страна окончательно перейдет к парламентской форме правления, где главой исполнительной власти становится премьер-министр.

Отметим, что хотя по Конституции президент решает вопрос дарования помилования осужденным, однако, согласно внесенному в парламент проекту закона «О помиловании», президент, по сути, также лишается и этих полномочий.

Оппозиционный блок «Елк» заявляет, что РПА пытается превратить Армению в страну с суперпремьером.

Пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов на это возражает, что во всех парламентских странах первой скрипкой является премьер-министр.

Что касается суперпремьерской системы, то, по словам Шармазанова, это нелепая формулировка, потому что в мире подобных формулировок нет и подобных систем нет, а есть парламентская система.

Радио Азатутюн: Оппозиция говорит, что это придумала РПА.

Шармазанов: Вместо того чтобы это говорить, было бы хорошо, если бы они немного ознакомились с мировым опытом и изучили пример той же Германии, той же Греции, Италии, тогда они увидят, что это придумала не РПА.

Радио Азатутюн: В Конституции не написано, что премьер-министр имеет полномочия по дарованию помилования. Вы же сейчас на уровне закона вносите это изменение.

Шармазанов: У премьер-министра нет полномочий по дарованию помилования. Подписывает прошение президент. Просто весь этот процесс…

Радио Азатутюн: Президенту не оставлена альтернатива не подписывать прошение.

Шармазанов: Потому что президент в основном имеет представительскую функцию. Он глава государства.

Радио Азатутюн: И на этом, похоже, его полномочия заканчиваются. Из Совета безопасности его также вывели…

Шармазанов: Он не может быть членом Совета безопасности, потому что Совет безопасности после 9 апреля становится частью правительства.

Радио Азатутюн: Что изменилось? Суперпрезидентская система превратилась в суперпремьерскую систему. Что изменилось, если все рычаги вы сосредотачиваете вокруг премьер-министра, в том числе на уровне законов, похоже, имея в виду, кто будет будущим премьер-министром?

Шармазанов: Даже указанный вами суперпремьер раз в шесть месяцев будет отчитываться перед парламентом. И наш парламент имеет все рычаги для контроля исполнительной власти, в том числе и указанного Вами суперпремьера.

Радио Азатутюн: Даже если суперпремьер контролирует весь парламент?

Шармазанов: Один человек не может контролировать весь парламент.