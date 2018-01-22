«Елк» будет голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении

Оппозиционная парламентская фракция блока «Елк» («Выход»), насчитывающая девять депутатов, будет голосовать против кандидата в президенты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Саргсяна.

Об этом на сегодняшнем брифинге в парламенте заявили представители оппозиционного блока.

Напомним, что у фракции «Елк» есть собственный кандидат, Артак Зейналян, которого блок номинировал еще в прошлом году. Для того, чтобы он стал кандидатом, необходимы подписи как минимум 27 депутатов. Ранее другой оппозиционный блок, «Царукян», фактически, отказался предоставить фракции «Елк» недостающие подписи.

По мнению депутата от фракции «Елк» Арарата Мирзояна, Армен Саргсян, по большому счету, не разделяет бремени ответственности РПА за годы правления этой партии, в том числе за нарушения в избирательном процессе и другие «государственные скандалы». «Тем не менее, Армен Саргсян является кандидатом от РПА, и это уже о многом говорит», - отметил он.

«Мы поговорим с Арменом Саргсяном, но фракция «Елк» будет голосовать против его кандидатуры», - отметил он.

Напомним, что посол Армении в Великобритании Армен Саргсян в пятницу попросил время у президента Сержа Саргсяна на то, чтобы принять окончательное решение по предложению РПА относительно его кандидатуры на пост президента. Армен Саргсян сообщил, что прежде, чем принять окончательное решение, он проведет встречи с представителями парламентских и внепарламентских партий, а также с представителями широкой общественности страны.

В ходе сегодняшней пресс-конференции другой представитель «Елк» Геворк Горгисян отметил, что оппозиционная фракция считает, что ее кандидат во многом более предпочтителен, чем Армен Саргсян, и призвал РПА, если та настолько уверена, что ее кандидат так хорош, предоставить «Елк» недостающие 18 подписи, чтобы Артак Зейналян смог стать кандидатом. «Так хотя бы будут дебаты, поскольку в противном случае будут безальтернативные выборы без дебатов, что само по себе противоречит демократии», - отметил оппозиционный депутат.

Ранее, президент Серж Саргсян на встрече с парламентскими силами Армении, на которой отсутствовали представители «Елк», призвал к избранию четвертого президента Армении «широким большинством».

Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян в ответ на предложение «Елк» возразил: почему они должны помогать, разве «Елк» - созданная ими оппозиция?

Багдасарян подчеркнул: две оппозиционные фракции, «Царукян» и «Елк», вместе могли бы выдвинуть кандидата в президенты, так что проблема в них.

«Для нас также было бы желательно, чтобы было два кандидата. Мы должны выдвинуть одного кандидата, и мы выдвигаем одного кандидата. Во-вторых: вы должны задать этот вопрос нашим оппозиционным коллегами, если будет второй кандидат, мы организуем», - сказал Багдасарян.

На замечание, что «Елк» предлагает РПА отдать недостающие 18 голосов за оппозиционного кандидата, Багдасарян ответил так: «Очень интересное предложение. Разве это созданная нами оппозиция? Если это созданная нами оппозиция, то мы поможем им, но «Елк» - избранники народа, и как оппозиция они должны поддержать своего кандидата, сотрудничая с оппозицией. Другой вопрос, если они хотят сотрудничать с нами, наши двери открыты. Мы говорим о кандидате в президенты от Республиканской партии, мы не говорим о какой-то внутрипартийной должности в РПА, и здесь должен быть более конструктивный подход. Как вы думаете: с 9 голосами они хотят выдвинуть и провести своего кандидата в Национальном собрании? Ни в одной стране мира подобного вы не найдете».

На замечание, что он сам сказал, что «двери РПА открыты», и вопрос, если «Елк» обратится за получением недостающих 18 голосов с целью выдвижения своего кандидата, предоставит ли РПА эти голоса, глава фракции правящей партии ответил: «Пусть «Елк» обратится, придет, обсудим, поставим их кандидата, нашего кандидата, в результате обсуждения, если найдем достоинства, мы можем также сделать соответствующие выводы. Призываем «Елк» обратиться к нам».

Отметим, что для того, чтобы быть избранным в первом туре, кандидату от РПА потребуются голоса 79 из 105 депутатов Национального собрания. У РПА и ее коалиционного партнера, партии «Дашнакцутюн», в парламенте 65 мандатов. То есть, для избрания президента в первом туре правящей коалиции нужны еще 14 голосов. По мнению аналитиков, эти голоса парламентское большинство попытается получить у второй по величине фракции в Национальном собрании, представленной блоком «Царукян». В эту оппозиционную фракцию, возглавляемую лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, входит 31 депутат.

Гагик Царукян уже не исключил, что поддержит кандидата в президенты от правящей партии.

Отметим, что в любом случае, если даже РПА не удастся провести своего кандидата в первом туре, она получит эту возможность во втором туре, в котором ей будут необходимы лишь 63 голоса.