Армения делает все возможное для поддержания военного баланса - Налбандян

Армения делает все возможное для поддержания военного баланса, заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Напомним, азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в середине этого месяца в порт Баку прибыла очередная партия современного российского вооружения.

Отметим, что за последние годы Азербайджан закупил у России вооружения, в том числе и наступательного, примерно на 5 млрд долларов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в интервью РИА Новости в Давосе ​сказал, что «у Азербайджана нет никаких ограничений в вопросе покупки оружия у России».

На вопрос журналиста, как он относится к доставке очередной партии российского оружия в Азербайджан, Налбандян ответил: «Очевидно и известно, что Россия играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе, не только как страна-сопредседатель Минской группы, но и как страна, играющая в регионе важнейшую роль. Что касается поставляемого Россией Азербайджану вооружения, то по этому вопросу президент и министр иностранных дел страны не раз высказывались, не думаю, что есть необходимость в повторении, но отмечу, что также известно, по каким причинам со специальными акцентами на этой теме спекулирует пропагандистская машина Азербайджана. Скажу одно: Армения делает все возможное для поддержания военного баланса, в том числе используя те возможности, которые предоставляются, исходят из союзнических отношений с Россией».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул поэтапный вариант решения карабахского конфликта.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какова позиция Армении и какой вариант лежит на столе переговоров – поэтапный или пакетный, глава МИД Армении ответил: «Страны-сопредседатели неоднократно заявляли, что проблема должна быть урегулирована на основе тех принципов и элементов, которые были разработаны и представлены сторонам как единое целое, то есть, как пакет, и попытка выделить один принцип или одно положение сделает невозможным урегулирование проблемы. Странами-сопредседателями предложен пакетный подход, и об этом также неоднократно заявлялось странами-сопредседателями, в том числе на самом высоком уровне – на уровне президентов. Но, конечно, мы должны иметь в виду, и это мы также неоднократно отмечали, что пакетное решение, естественно, также подразумевает поэтапное применение этого пакетного решения».