Алиев: У нас нет никаких ограничений в вопросе покупки оружия у России

Никаких ограничений в вопросе подписания новых контрактов по продаже вооружения между Азербайджаном и Россией нет. Об этом в интервью РИА Новости в Давосе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Российское информагентство в распространенном вчера сообщении написало, что Баку и Москва ведут переговоры по заключению новых контрактов в области военно-технического сотрудничества, ограничений в связи с ними президент Азербайджана не видит.

«Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры. Вы знаете лучше, что российская военная промышленность прогрессирует, появляются новые современные вооружения. Мне трудно сейчас говорить о каких-то конкретных наименованиях, но в целом у нас сотрудничество в этой сфере плодотворное», - сказал РИА Новости Алиев в кулуарах Всемирного экономического форума.

За последние годы Баку закупил у России вооружения, в том числе и наступательного, примерно на 5 млрд долларов. По словам Алиева, большую часть этого вооружения Азербайджан уже получил, и теперь Баку и Москва работают над реализацией новых планов сотрудничества.

Официальные представители России также периодически заявляют о готовности поставлять Азербайджану оружие. Президент России Владимир Путин в 2016 году на пресс-конференции, отвечая на вопрос армянского журналиста, сказал: «Азербайджан богатый и в состоянии купить оружие у любой другой страны».