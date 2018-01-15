В одном документе решить карабахскую проблему невозможно, нужен поэтапный подход – Лавров

Карабахская проблема не может быть решена в одном документе. Об этом на пресс-конференции в Москве сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы приложили интенсивные усилия за последние годы, чтобы, обобщив все позиции сторон, постараться вычленить из них совпадающие подходы к тем или иным аспектам конфликта, постараться подсказать те компромиссы, которые могут привести стороны к общему знаменателю в вопросах, в которых они расходятся», - заявил Сергей Лавров.

«У России не может быть конкретных планов по решению карабахского конфликта, потому что проблему могут решить только сами стороны», - добавил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия вместе с США и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все для того, чтобы создать условия для урегулирования проблемы.

«Стороны знают, что председатели думают, но решать сторонам. Конечно, мы ожидаем, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран. Мы рады, что состоялись встречи президентов и глав МИД в прошлом году. Так что дело за сторонами», - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, сейчас важно достигнуть того, чтобы на линии соприкосновения стало поспокойней, что помогло бы перейти к политическому урегулированию.

«Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, который будет отражать договоренность в отношении того, что возможно сейчас, и определять пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха», - заявил Лавров.

Ранее в декабре 2017 года глава МИД России заявлял, что на переговорах по карабахскому урегулированию нет «серьезного прогресса».