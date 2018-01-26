Сопредседатели МГ ОБСЕ в ходе визита в регион рассчитывают уточнить позиции сторон

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в первой декаде февраля. В ходе визита посредники рассчитывают уточнить позиции сторон. Об этом в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА сообщил российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов.

Российский дипломат рассказал о некоторых деталах краковской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Напомним, согласно официальному сообщению армянской стороны, 18 января в Кракове министры иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, продолжили начавшиеся в декабре прошлого года обсуждения о путях реализации соглашений, достигнутых лидерами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Кроме того, как сообщили занимающиеся урегулированием конфликта посредники, министры иностранных дел достигли принципиального согласия относительно расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

В беседе с АПА российский сопредседатель отметил, что министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность семи дополнительных наблюдателей. Попов добавил, что осталось согласовать лишь некоторые технические детали, прежде чем будет запущен механизм расширения.

По словам российского сопредседателя, в польском Кракове главы МИД Армении и Азербайджана продолжили обсуждение наиболее сложных аспектов нагорно-карабахского урегулирования, препятствующих процессу урегулирования. Речь, в частности, идет о «вопросах, связанных с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы», подчеркнул дипломат.

На вопрос журналиста, существуют ли конкретные предложения или решения, связанные со встречей президентов Азербайджана и Армении, Попов ответил: «Как посредники мы выступаем за продолжение политического диалога на высшем уровне. Считаем, что ему нет альтернативы. Только сами стороны, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положат конец этому затянувшемуся конфликту. При этом проведению очередного саммита должна предшествовать тщательная подготовительная работа, в первую очередь, направленная на согласование сущностного наполнения встречи».

По словам российского сопредседателя Минской группы, занимающейся урегулированием карабахского конфликта с 1994 года, они прилагают усилия для того, чтобы предложить Баку и Еревану устраивающие их варианты, и об этом будет идти речь в ходе визита регион. «Когда стороны будут готовы к встрече, можно будет предложить лидерам двух стран с учетом их рабочих графиков соответствующие варианты, включая формат и сроки проведения саммита», - заключил Игорь Попов.