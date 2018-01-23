Член фракции «Царукян»: Быть оппозицией - это не значит обязательно быть против кандидата власти

Оппозиционная фракция «Царукян» по-прежнему оставляет без ответа вопрос о том, поддержит ли она на предстоящих в парламенте выборах четвертого президента страны кандидата от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Саргсяна. По словам члена фракции Вардана Бостанджяна, этот вопрос они еще не обсудили. Оппозиционный депутат, однако, не скрывает своего позитивного отношения к Армен Саргсяну.

«Высокого уровня личность во всех отношениях», - так в беседе с Радио Азатутюн Вардан Бостанджян охарактеризовал Армена Саргсяна, добавив, что тот обладает высокой репутацией за рубежом, что крайне важно для Армении.

По его словам, они примут решение на коллегиальном заседании фракции. Он отметил, что позиция фракции, в первую очередь, будет обусловлена «качественными критериями» кандидата. В плане принятия решения, в частности, существенным является вопрос: «какой человек может принести пользу стране?».

В прошлую пятницу президент Армении Серж Саргсян от имени РПА предложил послу Армении в Великобритании, бывшему премьер-министру Армении Армену Саргсяну стать кандидатом в президенты от правящей партии, подчеркнув, что хочет, чтобы парламент избрал его в первом же туре. Для этого, по новой Конституции, правящей партии, помимо голосов ее коалиционного партнера «Дашнакцутюн», потребуется поддержка, по меньшей мере, 14 оппозиционных депутатов, чтобы преодолеть требуемый порог в 3/5 голосов.

Оппозиционная фракция «Елк» уже заявила, что проголосует против кандидатуры Армена Саргсяна. Представитель второй по величине фракции парламента, оппозиционной фракции «Царукян», Вардан Бостанджян, однако, подчеркивает, что быть оппозицией - это не значит обязательно быть против кандидата власти.

«Я лично считаю Армена Саргсяна достойным гражданином Республики Армения. И исходя из соотношения оппозиция-власть, это еще не означает, что если он был выдвинут властью, значит мы должны быть против».

Еще до оглашения предложения РПА Армену Саркисяну лидер блока и фракции «Царукян» Гагик Царукян также не исключил возможной поддержки со стороны его фракции кандидата от РПА.

Политический обозреватель Акоп Бадалян не сомневается, что фракция «Царукян» проголосует за кандидата от правящей партии, и ее оппозиционность, по его мнению, не является препятствием. «Блок «Царукян» больше не представляет для общества какой-либо загадки, и с этой точки зрения, думаю, нет проблемы в том, [что они поддержат РПА]», - сказал Бадалян.

По новой Конституции, четвертого президента Армении изберет парламент. Для выдвижения кандидата в президенты необходимы подписи 27 депутатов. Фракция «Царукян», имеющая 31 мандат, собственного кандидата выдвигать не будет. Вторая по численности политическая сила в парламенте также отказалась в вопросе выдвижения кандидата поддержать другую оппозиционную фракцию, «Елк», насчитывающую 9 депутатов.