Политические силы – о возможном выдвижении Армена Саргсяна на должность президента Армении

Фракция «Царукян» не спешит высказать свою точку зрения по поводу выжвижения кандидатуры посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна на пост президента страны.

Президент Армении Серж Саргсян сегодня предложил Армену Саргсяну стать кандидатом от правящей Республиканской партии Армении на предстоящих в парламенте выборах президента. Армен Саргсян попросил время на принятие решения.

Лидер РПА в ходе беседы с возможным кандидатом заметил, что хочет, чтобы выборы состоялись в один этап.

Для избрания президента в первом туре у РПА и ее коалиционного партнера, партии «Дашнакцутюн», недостаточно голосов в парламенте: эти две фракции вместе насчитывают 65 депутатов, в то время как им необходимы 79 голосов. Поэтому правящей коалиции потребуется также поддержка второй по величине парламентской фракции – оппозиционной фракции блока «Царукян». А лидер блока и фракции Гагик Царукян ранее не исключил, что его фракция может поддержать кандидата от правящей партии.

«Мы выразим нашу позицию, когда Армен Саргсян примет окончательное решение», - сегодня сказала депутат фракции «Царукян» Наира Зограбян.

У коалиционного партнера РПА, «Дашнакцутюн», по словам главы этой фракции Армена Рустамяна, также нет окончательного решения. Он отметил, что они знали, что президент Серж Саргсян предложит послу Армении в Великобритании Армену Саргсяну стать кандидатом от РПА, но окончательное решение они примут лишь после встречи с Арменом Саргсяном.

«По нашему мнению, действительно, он должен воплощать все армянство. И для Армении-Диаспоры как одного целостного армянства должны быть приемлемыми и выборы, и личность президента. Мы лично с ним не встречались, но, естественно, его знаем давно. Думаю, что качества Армена Сарсгяна действительно соответствуют этому предложению на данном этапе. Мы также приветствуем этот процесс, когда запланированы публичные и многосторонние встречи, мы также примем окончательное решение. У нас тоже пока нет окончательного решения. По итогам встречи с ним его и примем», - сказал Армен Рустамян.

Он добавил, что с РПА они обсуждали также и другие кандидатуры, однако отказался назвать имена.

В РПА ранее выразили мнение, что Армен Саргсян является «неуязвимым кандидатом». Между тем, Рустамян считает, что совершенных людей не бывает и у каждого есть «ахиллесова пята».

На вопрос, какова «ахиллесова пята» Армена Саргсяна, представитель «Дашнакцутюн» ответил: «Я сейчас не буду говорить о пятах, я больше говорю о неуязвимости остального тела. Думаю, это гораздо более важно. А кому кажется, что у него нет ахиллесовой пяты, жестоко ошибается, у всех она есть. Есть люди, у которых не только пята, но и значительная часть тела страдает уязвимостью», - образно выразился Рустамян.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян убежден, что после встреч их кандидат «будет принят» всеми политическими силами. Президент Серж Саргсян счел желательным, чтобы четвертый президент Армении был избран в условиях широкого парламентского консенсуса.

«Мы придаем этому важность и в плане международного имиджа, и в планет ого, чтобы он был принят общественностью. Это не может быть принуждением, это просто призыв, чтобы человек, избираемый на должность четвертого президента республики, был приемлемым, естественно, в том числе и для политических сил, потому что в полномочия избранного президента республики входит также консолидация политических сил», - сказал Багдасарян.

По его словам, на выдвижение кандидата у них есть время до 18 февраля. Выборы четвертого президента Армении должны быть организованы в период с 28 февраля по 10 марта. Уже решено, что выборы состоятся 2 марта.

В РПА уверены, что Армен Саргсян не отклонит это предложение, но, по словам главы фракции, они готовы и к неожиданностям: «У нас достаточно времени, если будет форс-мажорная ситуация, у нас есть время, чтобы организовать новое обсуждение».

Бывший премьер-министр Армении, член оппозиционной фракции «Елк» Арам Саргсян сообщил, что их фракция пока не обсуждала этот вопрос. Ранее Арам Саргсян исключил, что «Елк» проголосует за выдвинутого властью кандидата в президенты.

Напомним, «Елк» решил выдвинуть на пост президента республики собственного кандидата - правозащитника Артака Зейналяна. Но поскольку по Конституции установлен порог для выдвижения кандидатов – как минимум 27 депутатов имеют право выдвигать кандидата в президенты, поэтому в просьбой о поддержке «Елк» обратился к фракции «Царукян». Но в этом вопросе самая крупная оппозиционная фракция не поддержала «Елк».

«Я сказал, что наш кандидат - Артак Зейналян. Я не принимаю выборов с одним кандидатом. Я принадлежу к числу людей, которые не являются категоричными. Я выразил свою точку зрения, но я не исключаю, что если мои товарищи приведут аргументы, то я пойду на компромисс», - сказал сегодня Радио Азатутюн Арам Саргсян.