Армен Саргсян является «неуязвимым кандидатом» в президенты - глава фракции РПА

Бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян является «неуязвимым кандидатом» в президенты. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, добавив, что обсуждение его кандидатуры на должность четвертого президента Армении логично.

Багдасарян уверен, что Армен Саргсян также соответствует критериям, представленным действующим президентом Армении Сержем Саргсяном.

2 марта этого года парламент изберет четвертого президента Армении. Республиканцы пока не раскрывают скобки относительно того, чью кандидатуру выдвинут на эту должность. Этот вопрос, по всей вероятности, будет обсуждаться на предстоящем сегодня заседании исполнительного органа правящей партии.

В СМИ уже активно циркулирует имя 65-летнего Армена Саргсяна, который многие годы жил в Великобритании, занимал должность посла Армении в разных европейских странах, а также занимался частной предпринимательской деятельностью в ряде международных компаний: British Petrolium, Alcatel и др.

«Логично, что можно обсудить также и это имя, потому что, когда смотришь на критерии и на человека, там есть соответствие. И если будет выдвинута подобная кандидатура, мы сделаем это предметом обсуждения», - сказал Багдасарян.

На напоминание, что президент Серж Саргсян сказал, что будущий президент не должен заниматься политикой, между тем Армен Саргсян в течение четырех месяцев занимал должность премьер-министра Армении, глава фракции РПА ответил: «Нужно немного отделять: я не считаю, что мы найдем такого гражданина, который будет известен общественности и не будет иметь никаких контактов с политикой. Во всяком случае, я не думаю, что работа в исполнительном органе… то, что мы представляем под выражением заниматься политикой, это рассматривается не в этом контексте. Вы не можете найти никого, кто бы в течение четырех месяцев или года не имел никаких связей с политикой или не занимал никакой должности. Этот человек был также послом, и если рассматривать в этом контексте, работа посла также может считаться политической деятельностью. Если так рассматривать, мы вряд ли сможем найти кандидата».

На вопрос, считает ли он Армена Саргсяна хорошим кандидатом в президенты и будет ли его кандидатура приемлемой для общественности, Багдасарян ответил: «Я знаю его также лично, и, учитывая прошлое, скажу, что он довольно неуязвимый кандидат. Он приемлем».

В 2010 году в беседе с Радио Азатутюн Армен Саргсян сказал, что у него нет желания заниматься политикой. В этой связи Ваграм Багдасарян сказал: «С течением лет многое меняется. В политике каждую ночь что-то меняется, и не нужно основываться на таких заявлениях. Все имеет срок давности, и слова тоже».

Ваграм Багдасарян также заверил, что в их партии происходят демократические дискуссии, и это не так, что лидер партии Серж Саргсян изначально выдвигает своего предпочтительного кандидата. «Все имеют право на свободу слова и высказываются. Если будут предложения по кандидатам в президенты, все они без исключения будут обсуждены», - заявил Ваграм Багдасарян.