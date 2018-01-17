Парламент 2 марта изберет четвертого президента Армении

По всей вероятности, 2 апреля парламент изберет четвертого президента Армении. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщил руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

По его словам, учитывая конституционные сроки, согласно которым выборы нового президента проводятся не ранее, чем за 40 дней и не позднее, чем за 30 дней до завершения полномочий действующего президента, они сочли целесообразным провести президентские выборы 2 марта. До этого республиканцы должны выдвинуть своего кандидата в президенты.

Как отметил в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, вопрос кандидата на пост президента РПА обсудит на заседании Исполнительного органа партии в ближайший четверг. Однако, по словам пресс-секретаря РПА, это не означает, что на завтрашнем заседании сразу же будет принято окончательное решение.

По словам Шармазанова, когда они решат, кто станет кандидатом в президенты, тогда уже начнут обсуждения с коалиционным партнером АРФ «Дашнакцутюн» и, возможно, также с оппозиционными партнерами.

​На вопрос, считает ли он возможным получение поддержки со стороны оппозиционных фракций «Царукян» и «Елк» в этом вопросе, Шармазанов ответил: «По крайней мере, мы не планируем игнорировать мнения наших уважаемых коллег. Господин президент во время встречи отметил, что это тот вопрос, в котором очень важна более широкая консолидация и согласие, не только конкретно для нас как партии и политической силы, но и, прежде всего, для государства.

На вопрос, есть ли уже примерный список кандидатов, из которых они должны сделать выбор, пресс-секретарь РПА ответил: «Конечно, в уме есть кандидаты. Кандидаты должны появиться не из воздуха».

Отметим, что в соответствии с измененной Конституцией президент избирается сроком на 7 лет парламентом, тремя четвертыми от общего числа депутатов, то есть как минимум 79 из 105 голосов.

Фракции РПА и АРФ «Дашнакцутюн» вместе насчитывают 65 депутатов, то есть для избрания президента в первом туре правящей коалиции необходимы еще 14 голосов. Поэтому РПА для избрания своего кандидата в первом же туре попытается получить голоса депутатов второй по величине парламентской фракции - фракции оппозиционного блока «Царукян».

Возглавляемый Гагиком Царукяном блок пока не уточняет, поддержит он кандидата в президенты от РПА или нет. Вчера в парламенте Царукян заявил: «Все возможно, зависит от того.. сегодня мы не знаем, кто является кандидатом».

Если РПА не удастся убедить Гагика Царукяна поддержать ее кандидата в президенты, то Конституция предусматривает также второй и третий тур выборов, во время которых РПА и «Дашнакцутюн» уже беспрепятственно изберут своего кандидата. В частности, во втором туре необходимо всего 63 голоса, а в третьем туре - еще меньше, 53 голоса.

Пока республиканцы не сообщают, кто будет их кандидатом в президенты. Между тем, вчера на встрече с представителями интеллигенции президент Серж Саргсян говорил о критериях выбора кандидата в президенты. В частности, по его мнению, четвертый президент Армении должен быть человеком, известным как в стране, так и за рубежом, должен знать иностранные языки, иметь широкие связи как в Диаспоре, так и в Армении, пользоваться авторитетом и, самое главное, быть беспристрастным человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии.

Зампред правящей партии Галуст Саакян говорит, что, конечно, у них в уме есть имя кандидата, но об этом они сообщат позже.

Перечислив представленные Сержем Саргсяном критерии, Галуст Саакян добавил еще один: кандидат в президенты также должен быть человеком, которого примет большинство народа.

Между тем, в СМИ в качестве кандидата в президенты уже активно циркулирует имя бывшего премьер-министра Армении, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна.

Отметим, что 65-летний Армен Саргсян, по специальности физик и математик, начал работать в качестве посла Армении в разных европейских странах еще с 1991 года.

Очень короткий период, примерно четыре месяца в 1996-1997 гг., он занимал должность премьер-министра Армении, затем вновь был назначен на пост посла Армении в Великобритании (в 1998-1999 гг.), после чего уже перешел на работу в частную сферу, в частности, в 2001-2003 гг. был старшим советником международных компаний British Petrolium, Alcatel, Telefonica и др. Затем в 2013 году указом Сержа Саргсяна Армен Саргсян был вновь назначен послом Армении в Великобритании.

Неясно, удовлетворяет ли Армен Саргсян требованию Конституции о постоянном проживании в Армении в течение последних шести лет.