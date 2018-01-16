Серж Саргсян: Следующей президент должен быть человеком, который никогда раньше не занимался политикой

По мнению президента Армении Сержа Саргсяна, четвертый президент Армении должен быть человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии.

«Это должен быть человек, имеющий богатое прошлое, прошедший длинный путь, известный как в стране, так и за рубежом, который сможет на должном уровне, достойно представлять Армению на международном уровне, то есть, сможет выполнять свои представительские функции как внутри страны, так и за ее пределами. По представлению Сержа Саргсяна, будущий президент должен знать иностранные языки, иметь широкие связи как в Диаспоре, так и в Армении, пользоваться авторитетом и, самое главное, быть беспристрастным человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Об этом Серж Саргсян говорил сегодня на встрече с представителями интеллигенции в резиденции президента.