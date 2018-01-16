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Политика

Серж Саргсян: Следующей президент должен быть человеком, который никогда раньше не занимался политикой

Президент Армении Серж Саргсян (архив)

По мнению президента Армении Сержа Саргсяна, четвертый президент Армении должен быть человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии.

«Это должен быть человек, имеющий богатое прошлое, прошедший длинный путь, известный как в стране, так и за рубежом, который сможет на должном уровне, достойно представлять Армению на международном уровне, то есть, сможет выполнять свои представительские функции как внутри страны, так и за ее пределами. По представлению Сержа Саргсяна, будущий президент должен знать иностранные языки, иметь широкие связи как в Диаспоре, так и в Армении, пользоваться авторитетом и, самое главное, быть беспристрастным человеком, который никогда раньше не занимался политикой и никогда не был членом какой-либо партии», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Об этом Серж Саргсян говорил сегодня на встрече с представителями интеллигенции в резиденции президента.

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