Серж Саргсян выразил пожелание, чтобы четвертый президент республики был избран большинством парламента

Президент Армении Серж Саргсян выразил пожелание, чтобы четвертый президент республики был избран широким большинством парламента. Об этом он заявил сегодня на встрече с членами совета Национального собрания в резиденции президента, выразив надежду, что к этим выборам все депутаты Национального собрания подойдут cо всей ответственностью.

«До 9 марта этого года Национальное собрание должно избрать четвертого президента Республики Армения. Надеюсь, что все депутаты с ответственностью подойдут к выборам, которые состоятся в соответствии с новой конституционной процедурой. И, конечно, желательно, чтобы президент республики был избран в условиях широкого парламентского согласия», - сказал Серж Саргсян.

В соответствии с измененной Конституцией с апреля этого года первым лицом государства станет не президент, а премьер-министр. Президента изберет Национальное собрание сроком на семь лет. Президентом станет тот кандидат, которому удастся получить три четверти от общего числа голосов депутатов, то есть голоса как минимум 79 из 105 депутатов. Если президент республики не будет избран, будет проведен второй и даже третий тур выборов.

О том, кто будет кандидатом в президенты от правящей Республиканской партии Армении (РПА) и поддержит ли самая крупная оппозиционная фракция парламента – «Царукян», этого кандидата, в официальном сообщении ничего не говорится.

Отметим, что в состав совета Национального собрания входят председатель Национального собрания, его заместители, руководители фракций и председатели комиссий.

Кстати, во встрече с Сержем Саргсяном в президентском дворце принял участие руководитель оппозиционной фракции «Царукян» Гагик Царукян. Между тем, руководитель другой оппозиционной фракции - «Елк», Никол Пашинян бойкотировал встречу, боле того, призвал председателя Национального собрания и других членов совета не идти в резиденцию президента, подчеркнув, что, вызывая к себе совет Национального собрания, Серж Саргсян оскорбляет высший законодательный орган страны.

Помимо пожелания о том, чтобы четвертого президента Армении выбрило большинство парламента, Серж Саргсян также говорил о выборе членов Высшего судебного совета до 9 марта этого года, подчеркнув, что трудно переоценить важность этого органа, учитывая, что на него возложена функция гарантирования независимости судов и судей.

«Этот орган будет иметь решающее значение для будущего нашей страны», - сказал Серж Саргсян.

Президент также говорил об избрании после 9 апреля Национальным собранием премьер-министра страны: «Безусловно, после 9 апреля Национальное собрание должно избрать также премьер-министра Республики Армения».

О том, хочет ли Серж Саргсян, после 9 апреля слагающий с себя полномочия президента, чтобы премьер-министра, который сосредоточит в своих руках рычаги управления страной, парламент также избрал большинством голосов, в официальном сообщении не указывается.

В ходе встречи с членами совета Национального собрания Серж Саргсян также выразил свое удовлетворение работой парламента, сказав, что с 18 мая прошлого года законодательный орган принял 286 законов, 15 из которых – полностью новые законы.

Подчеркнув, что Национальное собрание является центральной и основной площадкой для общественно-политических процессов в Армении, Серж Саргсян сказал, что парламент должен держать руку на пульсе страны.

Примечательно, что говоря об инфляции и решениях по смягчению ее последствий, Серж Саргсян посоветовал парламенту по этому вопросу организовать слушания, чтобы «вопрос был обстоятельно и публично обсужден и люди увидели реалии».

«Сами решите, насколько это целесообразно, но я считаю, что это может быть полезно», - сказал президент.

Отметив важность роли парламента, президент сказал, что этот орган будет иметь решающее значение для будущего страны.

В ближайшие месяцы, помимо президента и премьер-министра, парламент также изберет новых членов Конституционного суда, а также членов Комиссии по предотвращению коррупции.

«Нет необходимости объяснять, насколько важна для будущего нашей страны и экономики борьба с этим злом», - говоря о коррупции, отметил Серж Саргсян.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, обсуждал ли Серж Саргсян с членами совета Национального собрания вопрос кандидата в четвертые президенты Армении, принявший участие во встрече вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заверил, что кадровые вопросы не обсуждались.

Вчера после заседания исполнительного органа РПА пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов заявил, что в ближайшее время начнутся обсуждения вокруг кандидатуры президента.

Сегодня на вопрос о том, есть ли у РПА конкретный список кандидатов, из которых они должны сделать выбор, Шармазанов ответил, что обсуждения пока не начались и что они, возможно, начнутся со следующей недели.