Свитальский: Часть соглашения Армения-ЕС может быть «реализована уже весной»

Глава делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский в ответ на вопрос Радио Азатутюн сегодня сказал, что часть подписанного между Арменией и Евросоюзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве может быть реализована уже весной.

Посол отметил, что речь идет о так называемой предварительной имплементации: «Как вы знаете, Европейский союз хорошо начал [процесс ратификации]. Эстония, председательство которой в Евросоюзе завершено, первой ратифицировала Соглашение [о всеобъемлющем и расширенном партнерстве]. Думаю, что это очень четкий сигнал для всех партнеров. Процесс ратификации основывается на установленных законодательством процедурах, которые в странах-членах ЕС различаются. Иногда ратификация проста, иногда сложна, в частности, в федеративных государствах, где каждый международный договор проходит сложную процедуру. Однако мы настроены оптимистично».

Свитальский подчеркнул, что соглашение также позволяет реализовать многие из его положений до ратификации документа всеми странами Евросоюза. «С точки зрения Евросоюза самое важное состоит в том, что соглашение может быть предварительно имплементировано в этом году, надеюсь, этой весной. Для этого требуется, чтобы соглашение ратифицировала Армения. Если вы просмотрите соглашение, то увидите, что есть процедура, которая автоматически запускает предварительную имплементацию. Многие положения соглашения могут быть реализованы без полной ратификации документа. Мы ожидаем, что предварительная имплементация соглашения начнется вскоре. Мы не можем предугадать точную дату начала предварительной имплементации соглашения, однако, принимая за основу известные сигналы общественности, думаю, мы должны быть оптимистами по части предварительной имплементации соглашения».

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября прошлого года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства ЕС министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Туска.

Для вступления соглашения в силу необходимо, чтобы оно было ратифицировано Арменией и всеми 28 государствами-членами ЕС.

Пять дней назад стало известно, что Эстония ратифицировала соглашение, тем самым став первым из 28 государств-членов ЕС, которое одобрило данный документ.

Председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Армен Ашотян на днях сообщил Радио Азатутюн, что парламент Армении, по всей вероятности, до конца марта ратифицирует подписанное с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерством.

Правительство Армении одобрило документ в конце прошлого года. В ближайшее время, когда Конституционный суд также даст положительное заключение, он будет направлен в Национальное собрание в качестве законопроекта.