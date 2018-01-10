Ожидается, что Национальное собрание ратифицирует соглашение ЕС-Армения до конца марта

Парламент Армении, по всей вероятности, до конца марта ратифицирует подписанное с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

На заседании в конце года правительство одобрило этот документ, и в ближайшее время, когда Конституционный суд также даст положительное заключение, он в качестве проекта закона будет направлен в Национальное собрание, по всей видимости, в возглавляемую Арменом Ашотяном постоянную комиссию по внешним связям.

«Уже по установленной процедуре мы продолжим процесс ратификации. Я считаю, что до конца марта парламент Армении ратифицирует это соглашение. Соглашение содержит также переходные положения, которые позволяют реализовать ряд важных пунктов соглашения, особенно пункты, касающиеся финансового содействия Евросоюза, до окончательной ратификации соглашения со стороны Европейского парламента. Однако для этого требуется, чтобы его ратифицировало Национальное собрание Армении. Думаю, этот график очень реалистичен», - сказал Радио Азатутюн Ашотян.

Что касается европейской стороны, то официальный Ереван ожидает, что хотя бы к середине 2019 года Брюссель объявит об окончательной ратификации соглашения. «Все делегации, группы дружбы парламента Армении, которые работают или будут работать с национальными парламентами государств-членов ЕС, должны сделать вопрос скорейшей ратификации соглашения Армения-ЕС приоритетным в своей повестке дня. Процедура в Европейском союзе довольно сложная. Чтобы соглашение было ратифицировано со стороны Европейского парламента, оно должно быть ратифицировано в национальных парламентах государств-членов ЕС, только после этого он должен поступить в Брюссель на окончательную ратификацию со стороны Европейского парламента. Это означает, что самый оптимистичный срок – до 1 июня 2019 года», - сказал Армен Ашотян.