Для Гагика Царукяна «незаменимых людей не существует»

Руководитель парламентской фракции блока «Царукян», лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян сегодня в ответ на вопрос о том, считает ли он президента Армении Сержа Саргсяна незаменимым, заявил: «Для меня незаменимых людей не существует».

На напоминание о том, что представители правящей Республиканской партии Армении (РПА) заявляют, что в вопросе безопасности и урегулирования карабахского конфликта Серж Саргсян является незаменимым, Царукян ответил: «Незаменимых людей не существует. Эти вопросы задайте Республиканской партии. На парламентских выборах наш народ отдал 55% голосов за Республиканскую партию, [значит] они определят, они представят [кандидата в премьер-министры]».

На вопрос, кто более приемлем в качестве кандидата на должность премьер-министра – Серж Саргсян или Карен Карапетян, Гагик Царукян ответил: пусть РПА представит своего кандидата, тогда блок «Царукян» обсудит и сообщит свою точку зрения.

Он, однако, не уточнил, является ли Серж Саргсян приемлемым для них кандидатом. «Я вновь повторяю: когда Республиканская партия выдвинет своего кандидата, мы выскажем свое мнение об этом».

В ближайшую пятницу оппозиционный блок «Елк» проведет марш протеста против подорожаний и увеличения налогового бремени. Царукян не стал говорить о выходе на улицы, сочтя необходимым участие в инициированных правящей партией слушаниях в парламенте на тему инфляции. «Если сегодня Царукян заявляет, что наши избиратели выходят на улицу, каково решение вопроса?.. Мы должны шум поднять или урегулировать вопрос? Поскольку президент страны поручил обсудить этот вопрос в парламенте, каждая фракция, каждая партия должна высказать свою точку зрения, свой подход. Посмотрим, что они решат, поскольку президент страны уже поручил обсудить этот вопрос в парламенте».