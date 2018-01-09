«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») планирует 19 января организовать марш протеста, который будет проходить под девизом «Нет подорожаниям и увеличению налогового бремени».

Депутат фракции «Елк» Арарат Мирзоян подчеркивает, что рост цен с 1 января этого года «развивается с новой силой», вследствие чего еще больше обострилась «крайне тяжелая социальная ситуация», следовательно, их цель – предотвратить этот процесс.

«Большая часть подорожаний вступила в силу с 1 января, и все граждане уже успели столкнуться с этой проблемой. Это очень насущная проблема, непосредственно влияющая на повседневную жизнь, быт всех граждан. Я считаю, что наша инициатива не только естественна, но и актуальна.

Марш, во-первых, должен показать, что речь идет не о мнении лишь 9 депутатов, что это волнует очень большие массы общества и что проблема настолько серьезная. Имея эту силу, мы можем и планируем выступить с законодательной инициативой и внести некоторые исправления, в частности, в связи с [законом] об акцизном налоге и подоходном налоге, чтобы [налоговая ставка] вернулась к прежней шкале, прежнему порогу. Это ожидаемый результат», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал оппозиционный депутат.

По его словам, подорожания - это «прямое следствие» политики, на протяжении многих лет проводимой властями: «Инфляция происходит вследствие того, что на протяжении многих лет граждане Армении терпят власть РПА, которая потерпела неудачу во всех аспектах, нет никакого позитивного сдвига в результате деятельности сформированных этими людьми разных правительств и президента. В результате их власти все настолько плохо, что казалось, что хуже уже быть не может, и вот новые подорожания, и это в условиях нерастущих зарплат, пенсий и пособий».

Другая оппозиционная парламентская сила - блок «Царукян», которая также в Национальном собрании подвергла резкой критике новый Налоговый кодекс, предупредив о возможных последствиях, пока не обсудила возможность присоединения к акции протеста «Елк». Об этом Радио Азатутюн сказал депутат этой фракции, вице-спикер парламента Микаел Мелкумян.

По его словам, если бы в этом вопросе было больше активности несколько месяцев назад, возможно, ухудшающий социальную ситуацию Налоговый кодекс не был бы принят в том виде, в каком он был принят.

«Возможно, не нужно было допускать, чтобы в Национальном собрании прошел такой вариант Налогового кодекса, но если он прошел, значит, мы должны попытаться принять меры для сдерживания инфляции», - сказал Мелкумян.

На вопрос, возможно ли, что блок «Царукян» сам организует акции протеста против инфляции и роста цен, депутат ответил, что этот вопрос в блоке также не обсуждали, однако сейчас они должны искать пути для предотвращения инфляции.

По словам секретаря правящей Республиканской партии Армении (РПА) Гагика Меликяна, подорожания происходят во всех странах, а правильным путем улучшения социального положения народа являются не акции протеста, а «разумная экономическая политика».

«Подобные вопросы митингами не решаются, лечением от этого являются не бунты, а разумная, правильная экономическая политика, которая в настоящее время осуществляется. Повышение производительности и эффективности труда, увеличение рабочих мест. В частном секторе в первую очередь благодаря повышению зарплат будут решены те основные проблемы, которые беспокоят народ и государство. Эта проблема волнует не только оппозицию, она волнует всех нас», - сказал Меликян.

На вопрос, будет ли возможность в 2018 году проиндексировать заработные платы работников бюджетной сферы, как это предлагает блок «Царукян», представитель правящей партии ответил кратко: «Не думаю».