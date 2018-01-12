Подорожания ведут к социальному взрыву – внепарламентские силы

Зафиксированный в Армении с начала года рост цен ведет к социальному взрыву, уверены представителя ряда внепарламентских политических сил, подчеркивая, что эффективным способом борьбы с подорожаниями может быть смена власти, что положит конец монополиям, действующим в стране на протяжении десятилетий и являющимся причиной необоснованных подорожаний.

В первые дни января, как известно, жители Армении столкнулись с подорожаниями, в частности, на 10-15% повысились цены на бензин, дизельное топливо и газ для заправки автомобилей.

Сегодня лидер партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян заявила Радио Азатутюн следующее: «Мы рассматриваем подорожания как следствие кризиса политической системы в Армении. Борьбу с подорожаниями «Еркир цирани» видит посредством всеармянского восстания, в результате которого должны произойти системные изменения. В противном случае не существует никакого механизма сдерживания подорожаний. Наоборот, учитывая ряд экономических данных, растущий государственный долг и его обслуживание, стареющее население, непрекращающуюся эмиграцию и наличие политической монополии, мы в ближайшем будущем можем стать свидетелями новых подорожаний».

Постанджян добавила, что более обстоятельно они обратятся к этому вопросу в ближайшее время.

По словам заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, подорожания «однозначно негативно отразятся на населении». «Еще в 2013 году, когда Армения должна была войти в Евразийский экономический союз, мы предупреждали, что это приведет к подорожанию товаров. Когда возникают проблемы с подоходным налогом, многие эксперты, политики предупреждают, что это может увеличить тень и негативно отразиться на гражданах, особенно на среднем классе, я уже не говорю о накопительной пенсионной системе, о негативных последствиях которой мы говорили неоднократно», - сказал Радио Азатутюн Мартиросян.

По словам зампреда партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Арама Манукяна, в условиях продолжающейся эмиграции власти Армении пытаются увеличить налоги и пошлины, что, в конце концов, приводит к подорожаниям. Манукян также подчеркнул: «До тех пор пока Армения не пошла по пути мира, полувоенный путь разрушит Армению, уничтожит экономику и даст плодородную почву для эмиграции».

Оппозиционные политические деятели назвали «предвыборным шоу» совещание, проведенное два дня назад президентом Сержем Саргсяном с участием представителей экономического блока правительства, в ходе которого Саргсян предложить обсудить варианты смягчения последствий инфляции.

В этой связи Арам Манукян сказал: «[Серж Саргсян] уже готовится к апрелю, делает шаги, чтобы показать, что он озабочен судьбой нации».

По словам Манукяна, одной из основных причин подорожаний являются монополии и тень, между тем, в направлении их устранения шаги не предпринимаются. «Рассвет наступит в этой стране, так не останется»: - уверен зампред АНК.