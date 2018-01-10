Серж Саргсян: «Если подорожания некоторых товаров имеют объективные причины, мы должны подумать, как смягчить эти последствия»

«Если подорожания некоторых товаров имеют объективные причины, мы должны подумать, как смягчить эти последствия», - заявил президент Армении Серж Саргсян сегодня в ходе совещания, созванного с целью обсуждения повышения цен на некоторые товары в стране и обсуждения решений, направленных на возможное смягчение последствий этих подорожаний.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в совещании приняли участие вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ РА Ваче Габриелян, руководитель аппарата президента РА Армен Геворкян, председатель Центрального банка РА Артур Джавадян, министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян, министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян, главный советник президента Армении Арам Гарибян, руководитель Контрольной службы президента РА Ованнес Овсепян, председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Артак Шабоян.

Подчеркнув, что присутствующие на совещании руководители некоторых ведомств также несут ответственность за обеспечение свободной и честной конкуренции для хозяйствующих субъектов, президент отметил, что ожидает от ответственных лиц при сохранении данных конкурентных условий осуществления строгого контроля за повышением цен на отдельные товары, для чего у государства имеются все необходимые инструменты.

Серж Саргсян потребовал, помимо обсуждения объективных причин или обоснования инфляции, представить также решения, направленные на смягчение последствий повышения цен и регулярное информирование общественности о процессах на потребительских рынках.

«Я надеюсь, что параллельно новогодним праздникам вы продолжали выполнять ваши служебные обязанности, в частности, продолжали следить за потребительском рынком и процессами на этом рынке. В последнее время ценовые колебания некоторых продуктов на потребительском рынке стали предметом широких общественных дискуссий и беспокойств. Вот почему в своем интервью от 12 декабря я затронул эту проблему, и полученные от вас отклики показали, что эти колебания были в первую очередь связаны с колебаниями цен на эти продукты на международном рынке. Но с 12 декабря до сих пор прошел почти месяц, и у вас была возможность тщательно изучить этот процесс. Теперь я внимательно выслушаю анализ каждого из вас», - сказал президент, обратив внимание на три обстоятельства.

«Первое обстоятельство состоит в следующем: очевидно, что в Армении действуют рыночные отношения, и государство не вмешивается в процессы ценообразования, но мы прежде всего имеем обязательство по формированию конкурентной среды, которая, наверное, является одним из основных факторов в деле справедливого управления ценами. Во-вторых, у нас имеется полноценный инструментарий для изучения деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке доминирующее положение. И в-третьих, у нас есть множество рычагов для выяснения того, на самом ли деле колебания на рынке являются результатом объективных процессов или же это следствие жадности хозяйствующих субъектов. Следующее обстоятельство заключается в том, что мы обязаны, просто обязаны без устали, без учета многочисленных обстоятельств, постоянно информировать общественность о процессах на потребительских рынках. И мы не должны довольствоваться лишь тем, что какой-то замминистра однажды сказал, какова причина подорожания того или иного товара. Все мы, сидящие здесь, обязаны постоянно информировать общественность об этих процессах. Уверен, люди увидят, объективны наши заявления или нет. Причем, параллельно с представлением этих объяснений постоянно нужно делать прогнозы, и каждый из нас несет ответственность за свои прогнозы», - сказал президент.

По словам Сержа Саргсяна, те, кто в Армении несут ответственность за инфляцию, должны постоянно делать прогноз и заверять всех, что предусмотренные госбюджетом показатели будут выполнены, что один вид товара подорожал, а одна услуга подешевела.

«Когда мы этого не делаем, этот пробел восполняют другие. И очень многие, в некоторых случаях по причине профессиональных способностей, другие по причине недостатка информации, третьи по иным обстоятельствам пытаются каким-то образом обострить ситуацию. Вновь повторяю, каждый гражданин Армении, в том числе и мы, сидящие здесь, имеем право на получение точной информации о всеобъемлющих причинах», – добавил президент.

«Следующее: если подорожания некоторых товаров имеют действительно объективные причины, мы должны подумать, как смягчить эти последствия. Я не хочу сейчас предлагать рецепт, однако хочу привести пример: на протяжении многих лет мы субсидировали цены на дизельное топливо для фермеров. Пожалуйста, я считаю, что это нормальный инструмент и нужно продолжать его использовать, но это не принуждение. То есть, я говорю это, чтобы каждый из нас подумал, как попытаться смягчить последствия», – подчеркнул президент.

«И другое, что входит в этот пункт: нужны, конечно, заверения, но не на словах, а на деле, что все предусмотренные бюджетом поступления будут собраны. Уже во второй половине года мы посмотрим, какие дополнительные проблемы социального значения можем решить, чтобы инфляция очень болезненно не отразилась, в первую очередь, на представителях социально необеспеченного слоя. Я такие возможности вижу, а у вас, уверен, более зоркий глаз в этих вопросах», – в начале совещания сказал глава государства.

Согласно сообщению, председатель Центрального банка представил участникам совещания информацию о росте цен на рынке потребительских товаров, зарегистрированном в конце 2017 года и в первые десять дней 2018 года.

Вице-премьер представил анализ причин роста цен на товары, показавшие существенную инфляцию на потребительском рынке, и предложения касательно шагов по смягчению последствий этого.

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Артак Шабоян представил результаты мониторинга цен на основные потребительские или имеющие большое социальное значение товары.

По итогам совещания президент дал ряд поручений ответственным лицам.

В частности, он поручил правительству составить список социально важных товаров. Постоянно изучать динамику цен на эти товары, представляя объективные и субъективные факторы, обуславливающие ценовые изменения, оценивать риски повышения их стоимости и предлагать меры по смягчению влияния подорожания. Периодически представлять результаты общественности.

Поручено также предложить способы смягчения последствий инфляции для социально значимых товаров, которые подорожали в результате налоговых или других законодательных изменений.

При инициировании законодательных изменений, в результате которых возможны существенные изменения цен на социально значимые товары, правительство должно параллельно разработать меры по смягчению последствий этой инфляции.

Правительству также поручено провести мониторинг на рынках сжатого газа, бензина и дизельного топлива и представить выявленные проблемы в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции для принятия решительных мер.

Государственной комиссии по защите экономической конкуренции предложено принять решительные меры в случае необоснованного повышения цен на товарных рынках, изучить ценообразование на рынке зерновых и муки и представить соответствующие предложения в случае наличия проблем.



Отметим, что с 1 января 2018 года на 10-15 процентов повысились цены на бензин, дизельное топливо и сжатый газ для заправки автомобилей.

В условиях продолжающейся инфляции уже несколько лет власти отказываются повышать размер пенсий и минимальной заработной платы. В 2018 году они также останутся на прежнем уровне.