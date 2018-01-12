«Если тысячи людей не выйдут на улицы, то значит, у них нет проблем с подорожаниями» - Пашинян

По словам главы фракции «Елк» («Выход») Национального собрания Армении Никола Пашиняна, совещание Сержа Саргсяна с представителями правительства по вопросу роста цен в среду было просто противовесом заявлению оппозиционного блока о проведении шествия против подорожаний.

В беседе с Радио Азатутюн оппозиционер отметил, что Серж Саргсян пытался показать, что власти также обеспокоены ростом цен и что они что-то делают. «Между тем, до нашего заявления представители власти говорили, что инфляция находится в пределах логичного», - отметил Никол Пашинян.

Напомним, в ходе совещания президент Серж Саргсян, в частности, сказал: «Если подорожание определенных товаров имеет объективные причины, то нужно подумать, как мы должны сгладить эти последствия». Серж Саргсян поручил правительству предложить способы смягчения последствий инфляции для социально значимых товаров, которые подорожали в результате налоговых или других законодательных изменений.

Перед проведенным Сержем Саргсяном совещанием блок «Елк» объявил, что 19 января планирует провести марш протеста под девизом «Нет подорожаниям и налоговому бремени».

На замечание о том, что в социальных сетях звучит мнение о том, что «Елк» борется с повышением цен вместо того, чтобы бороться с теми, кто повышает цены, Пашинян ответил так: «Вообще, мы боремся с подорожаниями в рамках запланированной на 19 января акции, а с теми, кто повышает цены, я борюсь уже на протяжении 25 лет».

«Каждый раз, когда мы приглашаем людей на улицы, каждый гражданин должен четко осознавать, для чего он будет участвовать в шествии, почему он выходит на улицу, посредством чего он решит свою проблему и каков будет конечный пункт», - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, если на улицы выйдут тысячи граждан, «Елк» возьмет на себя ответственность за то, чтобы сделать требование критической массы повесткой дня в Армении. «Если этого не произойдет.., это будет означать, что у граждан Армении нет проблем с подорожаниями», - отметил руководитель парламентской фракции «Елк».