«Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана» - Алиев

Официальный Баку вновь утверждает, что «карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана». Об этом, в частности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Справедливая позиция Азербайджана по урегулированию этого конфликта основывается на международном праве. Международное сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана», - заявил Ильхам Алиев, выступая на совещании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2017 год.

Напомним, в конце года президент Армении Серж Саргсян заявил, что «в вопросе Карабаха международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке».

И президент Армении, и президент Азербайджана в качестве доказательства сказанного ссылаются на международные документы, которые, кстати, в основном выдвигают три принципа урегулирования конфликта: самоопределение народов, территориальная целостность и неприменение силы или угрозы ее применения.

Армянская сторона делает акцент в основном на принципе самоопределения народов, а Баку - на принципе территориальной целостности.

Вчера в своем пространном выступлении в азербайджанском правительстве Ильхам Алиев, с одной стороны, подчеркнул необходимость урегулирования карабахского конфликта, а с другой стороны, заявил, что Азербайджан собирается приобрести современную военную технику.

«Сегодня, согласно международным рейтингам, азербайджанская армия входит в число самых сильных армий в мировом масштабе. Военная мощь Азербайджана возросла», - заявил лидер Азербайджана, отметив, что в текущем году в этом направлении будут приняты меры и закуплены новые виды оружия.

По данным стокгольмского Международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в 2011-2016 гг. Азербайджан приобрел в 20 раз больше оружия, чем Армения. Большую часть этого оружия Баку приобрел у России. На Азербайджан приходится 4% от общего объема российского военного экспорта.