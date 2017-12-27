Шармазанов призывает уважать презумпцию невиновности «Робсона»

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) призывает уважать презумпцию невиновности и не обвинять людей в преступлении до тех пор, пока нет соответствующего решения суда. Об этом Эдуард Шармазанов заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, приемлемы ли для властей страны инвестиции, которые вложил или собирается вложить в Армении проживающий в Сочи бизнесмен армянского происхождения Рубен Татулян.

Отметим, что Рубен Татулян по прозвищу «Робсон» оказался в санкционном списке Министерства финансов США, куда вошли 10 российских «воров в законе». По данным США, Татулян предоставляет финансовую поддержку «ворам в законе».

«Что касается финансирования воров в законе и прочего, я считаю, что радиостанция «Азатутюн», прежде всего, является радиостанцией, исповедующей демократические ценности, а демократия требует уважения презумпции невиновности. Если в отношении человека нет решения суда, значит, этот человек не может считаться преступником. Я не защищаю, я просто фиксирую факт», - заявил Шармазанов.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, значит, это несущественно, что Татулян оказался в «черном списке» правительства США, пресс-секретарь РПА ответил: «Это не входит в мою компетенцию».

Мы вопрос Радио Азатутюн, может ли он дать политическую оценку: приемлемы или неприемлемы для Армении финансовые инвестиции от подобных лиц, Эдуард Щармазанов ответил: «В Республике Армения финансовые вложения и их источники должны быть законными, но чтобы ты сказал, законны они или нет, не выноси заранее вердикт в отношении какого-либо гражданина, пока нет официального решения».

Кстати, хотя пресс-секретарь премьер-министра Арам Араратян на днях пояснил, что Татулян не является членом созданного по инициативе премьера «Клуба инвесторов Армении», однако в мае этого года заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян подтвердил, что Татулян является одним из 30 членов «Клуба инвесторов» и сотрудничество с ним будет продолжено. «С точки зрения правительства мы здесь проблем не видим», - добавил замминистра.

Напомним, имя Татуляна стало активно упоминаться в прессе после того, как в мае этого года полиция Чешской Республики сообщила, что в ходе проверки документов в Карловых Варах Рубен Татулян подвергся проверке со стороны полиции. Однако он предъявил дипломатический паспорт. «Поскольку это лицо не совершило никаких нарушений, в отношении него никаких действий предпринято не было», - сообщили Радио Азатутюн в чешской полиции.

Вопрос о том, как и за что Татулян получил дипломатический паспорт Армении, в то время пресс-секретарь МИД Армении Тигран Бабаян разъяснять отказался, всего лишь сказав, что дипломатический паспорт выдан Татуляну в установленном законом порядке.

После того как Рубен Татулян по прозвищу «Робсон» оказался с санкционном списке США, Радио Азатутюн вновь обратилось к пресс-секретарю МИД Тиграну Балаяну, попросив разъяснить, проверялось ли перед предоставлением Татуляну дипломатического паспорта то, какую связь он имеет c «ворами в законе», и не ставит ли под сомнение международный авторитет Армении тот факт, что лицо, оказавшееся в «черном списке» США, является членом «Клуба инвесторов Армении».

Балаян через несколько дней ответил одним предложением: «В свое время Вам сообщили, что Рубену Татуляну дипломатический паспорт был выдан в установленном законодательством РА порядке, дополнительных комментариев на данный момент у нас нет».

Пресс-секретарь правящей партии, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов сегодня также отказался ответить на вопрос Радио Азатутюн о том, как оказавшееся в санкционном списке США лицо получило дипломатический паспорт, призвав обратиться в МИД.