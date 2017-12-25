Пресс-секретарь премьер-министра: Рубен Татулян не является членом Клуба инвесторов Армении

Армянский бизнесмен Рубен Татулян, который оказался в санкционном списке США, по словам пресс-секретаря премьер-министра Армении Карена Карапетяна, не является членом «Клуба инвесторов Армении».

Следует, однако, подчеркнуть, что в мае этого года, когда российская пресса писала о задержании Рубена Татуляна, заместитель министра экономического развития и инвестиций заявил, что он является одним из 30 членов «Клуба инвесторов и что правительство» не видит проблем в вопросе сотрудничества с Татуляном.

Однако сегодня пресс-секретарь премьер-министра Арам Араратян сегодня не уточнил, будут ли приняты инвестиции от Татуляна.

«Насколько я знаю, конкретно указанное Вами лицо не является членом «Клуба инвесторов Армении». Это, во-первых. А во-вторых, это не задача премьер-министра - лично знать всех членов клуба. Наш подход, выраженный премьер-министром, вполне ясен, он неоднократно высказывался Кареном Карапетяном: мы готовы поддерживать и сотрудничать с любым бизнесменом, готовым осуществлять в Армении инвестиционные программы. Таков мой комментарий», - сказал Араратян.

На вопрос Радио Азатутюн, согласно ли правительство Армении сотрудничать даже с тем, кто включен в санкционный список США, пресс-секретарь премьер-министра ответил: «Еще раз повторяю: насколько я знаю, этот человек не является членом «Клуба инвесторов Армении»».

Проживающий в Сочи армянский бизнесмен Рубен Татулян, чье имя СМИ связывают с криминальным миром, имеет дипломатический паспорт Армении. В Министерстве иностранных дел Армении Радио Азатутюн пообещали обратиться к этой теме позже.

По словам пресс-секретаря премьера, хотя Карен Карапетян основал «Клуб инвесторов», правительство не правомочно определять его состав: «Эта структура нам не подчиняется. Да, она была создана по инициативе Карена Карапетяна, но это отдельно действующая структура, это не орган при правительстве и не подчиненный ему орган, поэтому у нас нет полномочий определять, кто в нем должен быть, а кто нет».

На вопрос, если теперь Татулян через «Клуба инвесторов» попытается инвестировать в Армению, согласится ли на это правительство или тот факт, что он оказался в санкционном списке США, вынудит правительство, по крайней мере, высказать возражения «Клубу инвесторов», Арам Араратян ответил: «В данном случае мне больше нечего сказать. Когда это будет конкретный, предметный разговор, тогда мы поймем и решим. В данный момент мне больше нечего сказать».

Напомним, что Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции в отношении десяти российских «воров в законе», в числе которых оказался также сочинский бизнесмен армянского происхождения Рубен Татулян. В сообщении Офиса, в частности, отмечается: «Татулян оказывает «ворам в законе» финансовую поддержку и в 2010 году был назначен «смотрящим» за Сочи. Он и Захарий Калашов были задержаны в 2015 году во время встречи криминальных авторитетов в Сочи».

Фонд «Клуб инвесторов Армении» был создан премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в марте этого года. В преддверии парламентских выборов в Армении Клуб пообещал инвестировать в Армению миллиарды долларов и подписал меморандум о сотрудничестве с правительтвом.