По факту аварии на хвостохранилище Ахталинского комбината возбуждено производство

Что стало причиной аварии на хвостохранилище Ахталинского горно-обогатительного комбината и будет ли за это установлена уголовная или административная ответственность, выяснит соответствующий инспекционный орган. Об этом сегодня заявил министр охраны природы Арцвик Минасян, говоря о произошедшей в середине декабря аварии.

Министр сообщил, что по факту аварии возбуждено производство. Однако он воздержался от сообщения подробностей.

Как сообщили Радио Азатутюн несколько дней назад жители Ахталы, с территории, прилегающей к местной школе, шел острый запах, деревья и земля были покрыты серой массой, и было опасение, что вылившиеся наружу производственные отходы богаты тяжелыми металлами.

Радио Азатутюн поинтересовалось сегодня у главного эколога страны, нормально ли, что территория, загрязненная производственными отходами вследствие произошедшей на хвостохранилище аварии и утечки, более 10 дней не очищалась, и не должна ли эксплуатирующая комбинат компания понести за это ответственность, на что Минасян ответил: «Я понимаю, что можно менять число дней, можно говорить самое разное относительно числа дней, в любом случае это ненормально, когда во время подобных ситуаций оперативное реагирование происходит не очень быстро. Это ненормально, поэтому мы производим систематические изменения. На данный момент это дело рассматривает компетентный орган, а именно, инспекционный орган».

Минасян призвал журналистов дождаться результатов расследования и раньше времени не искать новых виновных.

Министр заверил, что новый инспекционный орган охраны окружающей среды и недр, который занимается раскрытием правонарушений в этой области и наказанием, является независимой структурой.

По словам Арцвика Минасяна, по новому закону о недропользовании будут ужесточены предъявляемые недропользователям требования, будет расширен круг инструментов для проведения проверок. По словам министра, в новом документе также затрагивается вопрос хвостохранилищ.

«Посредством этих изменений каждый недропользователь, если в результате его деятельности возникло хвостохранилище, должен представить также ясный план управления хвостохранилищем – план действий, начиная с системы безопасности и заканчивая полноценным выявлением и предотвращением любых воздействий на окружающую среду. Мы уже разрабатываем проект закона о страховании, который позволит нам иметь полноценные системы управления рисками как по части недропользователей, так и по части хвостохранилищ, возникающих вследствие недропользования», - сказал Минасян.

На подводящей итоги года пресс-конференции министра журналисты вновь не обошли тему эксплуатации Амулсарского золотого рудника. Минасян отметил, что уже много говорил об этом, однако сделанные им заявления журналисты намеренно исказили и использовали против министерства.

По словам Минасяна, программа прошла экспертизу по оценке влияния на окружающую среду, а полномочия, которые даются по новому закону, в свое время позволят предотвратить также возможное загрязнение подземных вод.

«Мы на этом этапе со всей ответственностью подходим к этому вопросу. В любой момент, если произойдет отклонение от программы, которое может представлять возможную опасность, первыми, кто станет бить тревогу, будут государственные органы в лице нашего ведомства, а также инспекционного органа»,- заверил министр охраны окружающей среды.