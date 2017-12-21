Спустя десять дней после утечки отходов с Ахталинского комбината территория оставалась неочищенной

Даже спустя десять дней после аварийной утечки из хвостохранилища Ахтальского горно-обогатительного комбината двор местной школы и прилегающий к ней сад все еще не были очищены. И сегодня на этой территории ощущался острый запах, деревья и земля были покрыты серой массой.

Хотя в школе несколько месяцев назад начался ремонт и учебный процесс переместился в другое здание, но здесь работают строители.

Житель Ахталы, директор общественной организации «Центр общинной консолидации и поддержки» Олег Дулгарян убежден, что производственные отходы, распространившиеся повсюду вокруг школы, богаты тяжелыми металлами, и ущерб от них неизбежен.

«У нас одна школа со своим двором, она полностью отравлена, даже видно, что там образовалась небольшая речка отходов, она течет по территории. Дети там учились, и это, естественно, нанесет вред их здоровью, то есть мы должны подумать в данный момент об устранении последствий, и в первую очередь именно об этом», - сказал Дулгарян.

Нвчальник экологического отдела комбината Гагик Шахназарян, который находился на месте происшествия, сказал Радио Азатутюн, что в трубе хвостохранилища образовалась небольшая дыра и оттуда под большим давлением вылились и распространились жидкие отходы. Авария произошла ночью. Работа комбината на три часа была приостановлена, они устранили аварию и продолжили работу, не став очищать при этом территорию. В отличие от обеспокоенных случившимся жителей, ответственный представитель комбината спокоен, он заявил, что ничего опасного в отходах нет и они ждут дождей.

«Ничего не нужно делать для устранения, нужен всего лишь дождь», - сказал Шахназарян, добавив, что они все же предпринимают определенные шаги: водометными машинами проводят очистку.

Он пояснил, что они очищают улицы, «чтобы не возникла пыль». Представитель завода заверил, что отходы не содержат тяжелых металлов.

Сегодня позднее Радио Азатутюн стало известно, что после интервью комбинат задействовал водометную машину для очистки территории от производственных отходов.