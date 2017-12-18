В следующем году, вероятно, стартует спорная программа по добыче золота в Амулсаре

Ожидается, что в следующем году стартует программа по добыче золота на Амулсарском месторождении, вызывающая серьезное беспокойство среди экологов. Несмотря на озабоченность, высказываемую рядом экологических активистов и ученых, компания Lydian, получившая разрешение на добычу, утверждает, что поднятый шум неуместен, а «распространение страхов» не исходит из чьих-либо интересов.

В эксклюзивном интервью Радио Азатутюн президент и генеральный директор компании Говард Стивенсон подчеркнул, что они, тем не менее, очень серьезно относятся к опасениям о том, что вследствие добычи золота на вышеуказанном руднике будет поставлено под угрозу здоровье людей, живущих в окрестных населенных пунктах, и будет нанесен серьезный ущерб экосистеме. Стивенсон утверждает, что компания в течение долгого времени вкладывала значительные средства для того, чтобы понять и проанализировать, как именно будет эксплуатировать рудник, и теперь они уверены, что успех Амулсара станет успехом Армении.

«Что касается цианида, то отмечу, что во всем мире он используется в горнодобывающей промышленности. Амулсар не станет первым рудником в мире, где используется цианид, и Амулсар даже не станет первым рудником в Армении, где используется цианид, поскольку он уже используется в горнодобывающей промышленности Армении.

Очень важно понять: эта наша программа так построена, она называется «Программой с нулевой утечкой», то есть никогда никакая жидкость, содержащая цианид, не будет выпущена в окружающую среду. Важно также понять, что сам цианид является дорогостоящим веществом, цианид будет содержать золото, следовательно, из наших экономических интересов исходит сделать так, чтобы никакой утечки не было.

Использование цианида в мире осуществляется по очень хорошо развитой и хорошо разработанной технологии, причем не только в горнодобывающей промышленности. Цианид используется во многих других отраслях промышленности. Это что касается цианида.

Теперь поговорим о Джермуке. Я уверен, что вы были в Джермуке, пили воду, и все мы понимаем, что эта вода, водные ресурсы очень важны для всех в Армении. Мы провели крупномасштабные исследования в связи с водами Джермука. Эти исследования также проводились международными независимыми экспертами, и скажу, что Джермук находится на расстоянии 10 км от места, где будет реализовываться наша программа.

Наша программа вообще не окажет никакого влияния на водные ресурсы вокруг, в том числе и на водные ресурсы Джермука. Что касается Севана. Это опять-таки очень важный, чувственный вопрос для армянского народа. Мы работали с правительством Армении, с комитетом по Севану, с местным населением, а также с теми людьми, которые озабочены судьбой Севана.

Должен сказать, что наши инфраструктуры находится за пределами зоны непосредственного влияния на Севан, в соответствии с требованием закона. И даже если теоретически произойдет какое-либо происшествие или инцидент, нет никакого риска того, что это как-то повлияет на Севан», - в беседе с Радио Азатутюн заверил президент и главный исполнительный директор компании Lydian Говард Стивенсон.

Есть утверждения о том, что не было проведено исчерпывающего исследования кислотного дренажа на территории. Стивенсон в связи с этим сказал, что у Армении есть плохой опыт в связи с пропуском вод из рудников, и он считает, что именно это является одной из причин недоверия. Он подчеркнул, что они потратили 6 млн долларов на экологические исследования, воспользовавшись услугами наилучших консалтинговых компаний мира. Стивенсон также пообещал, что они будут применять наилучшие средства управления дренажом кислотных пород.

Эксперты не верят утверждениям компании Lydian и указывают на возможные «разрушительные» и «необратимые» последствия

Между тем выступающие против эксплуатации рудника эколог Левон Галстян и доктор географических наук Армен Сагателян не верят этим обещаниям и утверждают, что компания, эксплуатирующая Амулсар, «с помощью игры слов» пытается скрыть реальный размер ущерба, который будет нанесен окружающей среде. Примечательно, что в результате изучения одних и тех же отчетов стороны пришли к разным выводам.

Обеспокоенные этим вопросом настаивают, что есть опасность, что в Джермуке и Севане воды будут загрязнены тяжелыми металлами и станут непригодны для использования, что поставит под удар здоровье проживающих по соседству людей.

«Я верю, что они могут использовать очень хорошую технологию, и если не будет аварий, никакой опасности цианида не будет, хотя это страшный яд. Но опасность эксплуатации рудника состоит не в этом. Опасностью является кислотный дренаж, для управления которым у них нет никаких технических средств», - сказал Радио Азатутюн Армен Сагателян.

А Левон Галстян добавил: «Цианид они используют не потому, что он безопасен, а только по той причине, что лишь цианидным методом возможно эксплуатировать бедные рудники такого типа и сделать их прибыльными. Во многих европейских странах эксплуатация такого типа рудников цианидным методом вообще запрещена, потому что они знают, что это дешевый метод, но представляющий из себя большую опасность. Так что, производится манипуляция для тех, кто просто не знает об этом, а также для того, чтобы повесить лапшу на уши правительства».

Президент компании Lydian хотя и «понимает опасения людей», но считает, что значительная их часть основана на недостаточной информации. На замечание о том, что объяснения компании не удовлетворяют в особенности людей, знакомых с этой проблемой, Стивенсон ответил, что будут внедрены новые технологии, которые до сих пор не применялись в Армении и которые с экологической точки зрения более эффективны. Он также заявил, что «Амулсар» станет современной, соответствующей всем международным стандартам программой, которая принесет серьезные экономические выгоды региону.

«Да, я продолжаю однозначно настаивать на том, что успех Амулсара принесет успех и Армении, потому что наше позитивное экономическое влияние будет в этой стране значительным. Большинство работающих в программе – армяне, они очень гордятся своей страной и хотят, чтобы мы делали правильно и надлежащим образом то, что делаем. И тем людям, которые беспокоятся, я могу сказать следующее: продолжайте требовать от нас, чтобы мы все делали правильно, мы принимаем любой вопрос, в том числе и сложные вопросы, и готовы на них ответить. Я также хотел бы попросить, чтобы вы замечали и то хорошее, что мы делаем, потому что в нашей программе много хорошего», - сказал Стивенсон.

Те, кто выступают против эксплуатации рудника, имеют и на это контраргументы. По их словам, выгоды будут краткосрочными, а размер ущерба - неисчислимым. Левон Галстян говорит: «Когда Джермук потеряет свою 50-60-летнюю славу, потеряет состав минеральной воды, когда воды и земельные участки будут загрязнены, чем эти люди будут заниматься? Смогут они заниматься сельским хозяйством, животноводством, курортным бизнесом? Захотят ли люди приехать отдыхать в Джермуке? У кого есть ответы на эти вопросы, кто это оценил?»

«Законодательство не налагает на эти организации ответственность за экологический риск. Они могут через 3 года объявить себя банкротом и уйти из республики, оставив все уничтоженным», - сказал Армен Сагателян.

Комания Lydian заявляет, что в ходе 10-летних разведочно-буровых работ в Амулсаре выяснилось, что запасы золота на руднике составляют по меньшей мере 70 тонн. Между тем, экологи утверждают, что это миф для привлечения инвесторов. А горнодобывающая компания рассчитывает, что в результате дальнейших геологоразведочных работ будут обнаружены еще большие запасы золота.