Министр принял участников акции протеста инициативы «Правый руль»

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян принял сегодня участников акции протеста инициативы «Правый руль».

Протестующие предложили сначала удалить с сайта e-draft.am поставленный на обсуждение пакет решений, касающийся запрета на ввоз в страну автомобилей с правосторонним расположением руля.

«Это не подобает нашей стране, уровень образования в нашей стране всегда считался высоким, а на этом сайте даны очень смешные ответы на предложения, к примеру, что Конституция гласит, что «право собственности применяется тогда, когда это не препятствует положениям других законов». Это указано в каждом ответе, но это также приводит к плохому: это означает, что более 10 лет законодательная система нашей республики допускала нарушения Конституции или других законов, и люди импортировали автомобили, уплачивали налоги, пошлины, каждый год платили налог на имущество и прочее, приобретали право собственности, которое также дано в виде документа, это называется движимым имуществом и зарегистрировано в реестре движимого имущества, и теперь говорят, что это не имеет отношения к Конституции, не нарушает право собственности, потому что оно дано с нарушением закона. Значит, давайте сначала выясним, кто нарушил право, кто позволил импортировать столько машин и заплатить столько налогов, а затем только поставим на обсуждение, что будет после этого. Я думаю, что здесь есть другая причина, о которой не говорится. Мы считаем, что обоснования, которые заложены в основу проекта, неверны, они не могут считаться обоснованиями и для нас неприемлемы», - сказал один из участников встречи с министром.

Напомним, что правительство на едином сайте проектов правовых актов e-draft.am выставило на обсуждение пакет решений, в котором предлагается с 1 апреля 2018 года временно запретить импорт транспортных средств с правосторонним расположением руля, а в дальнейшем также их эксплуатацию в Армении, разрешить эксплуатацию уже ввезенных до 1 апреля 2018 года транспортных средств, «однако ограничить их перерегистрацию».

Правительство, по сути, приводит одно обоснование: эксплуатация в Армении праворульных транспортных средств представляет угрозу для дорожного движения, поскольку в случае правостороннего движения водитель такого транспортного средства имеет ограниченную видимость. «В частности, при начале движения транспортного средства с остановки или места парковки, перестроении полосы движения, изменении направления движения, совершении обгона и в других случаях», - отмечается в обосновании этого проекта. Правительство, по сути, согласовывает этот проект с документами Евразийского экономического союза.