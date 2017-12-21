Пресс-секретарь МИД Армении: Министр иностранных дел Турции лжет

«Министр иностранных дел Турции попросту лжет», - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, по просьбе информационного агентства «Арменпресс» комментируя заявление Мевлюта Чавушоглу о том, что армяно-турецкие протоколы якобы были подписаны с определенными предусловиями.

«По этой логике, мы можем заявить, что в ходе переговорного процесса по протоколам Турция обещала, что признает независимость Арцаха», - согласно пресс-службе МИД Армении, сказал Балаян.

«Вновь напомним, что переговоры в 2008 году начались именно с тем взаимным согласием с турецкой стороной, что этот процесс не может иметь никаких предусловий. На основе этого согласия были проведены переговоры и были подписаны цюрихские протоколы. Об отсутствии предусловий многократно заявляли из разных столиц, хорошо осведомленных о процессе», - подчеркнул споуксмен внешнеполитического ведомства Армении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вчера в Баку, в частности, заявил: «Мы хотели сделать это на определенных условиях. Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи».

Напомним, президент Армении в сентябре этого года с трибуны ООН заявил, что в условиях отсутствия прогресса в вопросе ратификации протоколов о нормализации отношений, подписанных 10 октября 2009 года в Швейцарии, Армения весной 2018 года объявит эти протоколы аннулированными.