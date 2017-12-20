Чавушоглу: Турция подписала цюрихские протоколы с Арменией «на определенных условиях»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция подписала цюрихские протоколы с Арменией с условием, что Армения покинет «оккупированные территории».

«Мы хотели сделать это на определенных условиях. Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи», - сегодня в Баку заявил Мевлют Чавушоглу.

Напомним, президент Армении в сентябре этого года с трибуны ООН заявил, что в условиях отсутствия прогресса в вопросе ратификации цюрихских протоколов Армения весной 2018 года объявит эти протоколы аннулированными.

Официальный Ереван утверждает, что позиция Армении относительно процесса нормализации отношений с Турцией была выражена известным подходом – урегулирование без предусловий, однако после подписания протоколов «Анкара отступила от договоренностей – не только отказалась ратифицировать их, но и вернулась к языку предусловий, который она использовала до начала процесса».

Отвечая на вопрос о судьбе протоколов, подписанных между Арменией и Турцией в 2009 году в Швейцарии, глава МИД Турции сказал, что Армения должна знать, как вести себя с соседями. «Мы поставили перед Арменией условие: возвратить оккупированные территории. Объяснения армянской стороны для нас не имеют никакого значения», - заявил он.

Чавушоглу также в очередной раз подчеркнул, что в вопросе урегулирования карабахского конфликта Анкара всегда находится рядом с Баку.

Продолжая тему карабахского урегулирования, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров напомнил, что в середине января собирается встретиться с армянским коллегой с целью продолжения переговоров.

«В Вене мы обменялись мнениями, сопредседатели оценят эти обсуждения и примут решение. Я сказал, что согласен вести переговоры даже два дня, лишь бы был результат», - сказал Мамедъяров.

Эти заявления прозвучали сегодня в столице Азербайджана, где состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции. По ее завершении Эльмар Мамедъяров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили, что хотят еще больше расширить трехстороннее сотрудничество, в частности, в сферах энергетики и транспорта.

Главы дипломатических ведомств трех соседних стран встречаются в этом формате уже в пятый раз с 2011 года.

Подводя итоги переговоров, Чавушоглу заявил, что Турция хочет увеличить объемы закупаемого у Азербайджана и Ирана газа.

«Иран и Азербайджан – важные страны с точки зрения энергетических ресурсов», - отметил глава МИД Турции, выразив надежду, что в следующем году сторонам удастся завершить строительство трансанатолийского газопровода TANAP.

Напомним, по этому проходящему по территории Грузии и Турции трубопроводу газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз в Каспийском море, будет поставляться на рынки Южной Европы, ослабляя зависимость стран-членов Евросоюза от российских энергоносителей.

Этот очередной проект, осуществляемый в обход Армении, по предварительным расчетам, позволит экспортировать как минимум 16 млрд кубометров газа ежегодно. Благодаря строительству газопровода Турция, с одной стороны, надеется удовлетворить собственный растущий спрос, с другой стороны, стать одной из главных стран-посредниц, занимающихся продажей голубого топлива.