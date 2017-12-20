Директор «Фонда открытого общества – Армения»: И Айк Бабуханян, и Арам Симонян ошибаются

«К сожалению, и Айк Бабуханян, и, что более прискорбно, Арам Симонян ошибаются, считая, что молодые люди получили какую-либо помощь от Фонда», - заявила в беседе с Радио Азатутюн исполнительный директор «Фонда открытого общества – Армения» Лариса Минасян, отвечая на утверждения депутата парламента Армении и ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) о том, что члены инициативы «Во имя развития науки», протестующие против отмены в новом законе «О военной службе и статусе военнослужащего» отсрочки от службы в армии, получают от Фонда финансовое содействие и указания.

Лариса Минасян отметила, что нетрудно уточнить, было финансовое содействие или нет, поскольку через два дня после утверждения финансирования и подписания соответствующего договора Фонд на своем официальном сайте публикует финансовую отчетность.

Директор фонда подчеркнула, что опасно, когда ученый настолько легковесно относится к фактам.

«Каждый может ошибиться, для меня не это является самым большим разочарованием, а то, что был сделан намек на то, что молодой человек может отстаивать общественные интересы, как он их понимает, выступать в защиту науки, в защиту каких-то принципов только за деньги и по указке и делать это может лишь по указанию неких внешних сил. Конечно, опасно, когда ученый подходит к фактам так легковесно, но еще более опасно, когда один из самых важных центров науки и образования, когда управляющий этим центром поддается на эти конспирологические теории и так низко ценит защиту достоинства личности, защиту права личности, защиту общественных интересов», - сказала Минасян, отметив, что особенно удивлена заявлением Арама Симоняна.

«Лично Арам Симонян должны был быть хорошо осведомлен о деятельности Фонда, поскольку в течение многих лет Фонд работал с этой структурой, по самым примерным подсчетам, выделив ей 1 млн 40 тыс. на разные программы», - сказала Минасян.

Напомним, около месяца назад депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Айк Бабуханян с трибуны Национального собрания заявил, что инициатива «Во имя развития науки» получила от Фонда грант на сумму 20 тыс. долларов на организацию акций протеста. А ректор ЕГУ Арам Симонян на днях в беседе с Радио Азатутюн, говоря о возобновивших голодовку членах инициативы, в частности, сказал: «Позавчера, кажется, они приехали из Польши, с форума этой известной организации Сороса. Естественно, наверное, получили какие-то задания».

Напомним, закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», против которого протестуют члены инициативы, был принят в прошлом месяце. Согласно закону, в частности, отсрочка от службы в армии будет предоставляться только тем гражданам, которые подпишут договор с Министерством обороны, согласно которому будут обязаны служить в армии в течение трех лет после окончания учебы. В противном случае по достижении 18-летнего возраста они будут призваны в армию сроком на 2 года.

По мнению критиков, закон будет препятствовать развитию науки в Армении.

После недельных уличных протестов в ноябре студенты согласились провести «круглый стол» с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти по данному закону. 22 ноября, после четырех часов обсуждения с участием пяти членов правительства и парламентариев в Национальном собрании, член инициативы Давид Петросян заявил, что принцип «отсрочка будет» уже становится реальностью. Тем не менее, накануне активист заявил, что обсуждения с представителями власти, которые длились месяц, не дали результата и они вновь объявляют голодовку.