Азербайджан начал испытания беспилотников собственного производства - «Туран»

Азербайджан начал предварительное тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с кумулятивными головками собственного производства. Об этом сообщает азербайджанское независимое агентство «Туран» со ссылкой на заявление министра оборонной промышленности Азербайджана Явера Джамалова.

По словам чиновника, беспилотник азербайджанского производства «будет обладать способностью обнаруживать, и уничтожать как живую силу, так и военную технику противника».

«B 2018 году мы намерены реализовать проекты с рядом турецких компаний, а также соответствующими структурами других стран»,- сказал министр оборонной промышленности Азербайджана, отметив, что одним из таких проектов является создание и постановка на вооружение снайперской винтовки калибром 23 миллиметра, прицельная дальность которой составит 3 тыс. метров.

Кроме того, как добавил азербайджанский министр, ведутся разработки приборов, способных приземлять беспилотные аппараты противника.

«Туран» напоминает, что Азербайджан с целью производства БПЛА различного назначения создал совместное предприятие с израильской компанией Aeronautics

Напомним, вокруг компании Aeronautics разгорелся скандал после того, как возникли подозрения, что представители компании с целью продажи Азербайджану своих ударных беспилотников Orbiter 1K согласились осуществить их испытания в боевых условиях, в направлении армянских позиций. В прошлом месяце израильская полиция сообщила, что расследует как этот инцидент, так и действия Министерства обороны Израиля. Израильская пресса пишет, что военное ведомство Израиля еще в конце августа отозвало выданную Aeronautics Defense Systems лицензию на экспорт, по которой компания получала возможность выставить на продажу на международном рынке БПЛА Orbiter 1K.