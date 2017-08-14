Тель-Авив расследует сообщение об участии израильских специалистов в ударе дрона по армянским позициям

Издающаяся в Израиле газета Haaretz накануне опубликовала статью под заголовком «Производитель израильских дронов-камикадзе провел испытания в направлении армянских позиций». В публикации отмечается, что Министерство обороны Израиля официально расследует действия компании Aeronautics Defence System, поставляющей военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Азербайджану.

По данным Haaretz, сотрудники компании во время посещения Баку продемонстрировали азербайджанской стороне возможности ударного беспилотника Orbiter 1K посредством удара по армянским позициям.

Ссылаясь на публикацию израильской газеты Maariv, корреспондент Haaretz написал, что когда Азербайджан, выступив в качестве заказчика оружия, потребовал перед подписанием договора о покупке дронов продемонстрировать работу дрона в боевых условиях, два израильских оператора отказались выполнить это требование. После этого менеджеры Aeronautics Defence System, желая удовлетворить требование покупателя, сами попытались задействовать дроны. Однако те, согласно источнику, не нанесли никакого урона, из них только один приблизился к армянским позициям и упал примерно в 100 метрах от них.

Израильская компания категорически отрицает эту информацию. «Мы не проводим испытания дронов на живых мишенях, это касается и данного случая», - говорится в заявлении компании Aeronautics Defense System. На сайте компании также отмечается, что дрон Orbiter 1K несет специальное взрывчатое вещество весом один или два килограмма.

Комментируя по просьбе Радио Азатутюн эти публикации, в пресс-службе Министерства обороны Израиля сообщили: «Министерство обороны Израиля, как правило, не комментирует публикации, касающиеся сферы обороны Израиля. В связи с данной публикацией расследование начала соответствующая служба МО».

Почетный консул Армении в Израиле Цолак Момджян по телефону сообщил Радио Азатутюн, что он в курсе публикаций о дронах, о них осведомлены также в МИД Армении. По словам Момджяна, в армянской общине Израиля внимательно следят за развитием событий.

Председатель Иерусалимского комитета «Ай Дат» Акоп Севан в связи с этим сказал: «Они должны провести внутреннее расследование и прийти к решениям. Со стороны Израиля это просто преступление такими методами испытывать свое оружие. Мы и после апрельской войны, и до нее несколько раз представляли нашу жалобу, заявляя, что Израиль должен отозвать своих военных специалистов из Азербайджана».

По его словам, со стороны Израиля это, конечно же, не открытое участие в войне, однако произошедшее является «враждебным актом» по отношению к Армении».