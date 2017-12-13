Парламент Армении во втором чтении и полностью принял закон «О предупреждении насилия в семье»

На сегодняшней внеочередной сессии Национального Собрания армянские парламентарии во втором чтении и полностью приняли закон «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся бытовому насилию, и восстановлении солидарности в семье».

За закон во втором чтении проголосовало 75 депутатов, 12 проголосовало «против», еще 8 депутатов воздержались.

Напомним, что в первом чтении закон был принят 8 декабря.

Закон предусматривает три средства защиты жертв насилия: предупреждение, решение о неотложном вмешательстве и решение о защите.