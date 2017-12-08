Парламент Армении принял бюджет и в первом чтении одобрил законопроект о предотвращении насилия в семье

Сегодня Национальное Собрание Армении одобрило проект госбюджета на 2018 год. За него проголосовало 64 депутата, против – 35.

Также в первом чтении 73 голосами «за», 12 «против», при 6 воздержавшихся депутаты в первом чтении приняли законопроект «О предотвращении насилия в семей, защите подвергшихся семейному насилию и восстановлении солидарности в семье» и связанные с ним законы.

Напомним, что данный законопроект ранее на этой неделе вызвал горячие дискуссии в парламенте. В частности, представители правящей Республиканской партии Армении (РПА) также выступали против законопроекта, выражая обеспокоенность тем, что неправительственным организациям отводится большая роль в деле защиты жертв насилия в семье.

Отметим, что сегодня парламент принял все законодательные инициативы, обсуждавшиеся в течение предыдущих двух дней.

Председатель Национального Собрания Ара Баблоян сообщил, что 12 декабря в 11 часов утра будет созвана внеочередная сессия парламента.