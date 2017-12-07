Налбандян: «Урегулирование должно гарантировать реализацию всех неотъемлемых прав народа Арцаха»

Существует ряд причин, по которым до сих пор не удалось добиться прогресса в процессе мирных переговоров по карабахскому урегулированию, несмотря на многочисленные встречи на уровне президентов и глав МИД, многочисленные этапы переговоров, неустанное посредничество стран-сопредседателей и безоговорочную поддержку усилий и подходов сопредседателей со стороны ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая сегодня в Вене на 24-й встрече Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

«Десять лет назад в рамках Совета министров ОБСЕ в Мадриде страны-сопредседатели Минской группы представили сторонам основополагающие принципы мирного урегулирования карабахского конфликта. Через два года в Афинах министерский совет ОБСЕ от имени всех стран-участников принял заявление, которым поддержал эти основополагающие принципы и подчеркнул обязательство сторон достичь согласия вокруг урегулирования карабахского конфликта на основе принципов неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов, - заявил Налбандян и продолжил: - Президенты стран-сопредседателей в своих пяти совместных заявлениях, принятых с 2009 года, несколько раз поддержали эти принципы и основные элементы урегулирования конфликта, которые были представлены ими как единое целое. После этого сопредседатели неоднократно по разным поводам подтверждали эти элементы и принципы, в том числе в ходе почти всех министерских советов и совсем недавно в принятом в Гамбурге совместном заявлении».

Подчеркнув, что «Армения по многочисленным поводам подтверждала свою готовность продолжать переговоры на основе этих принципов и элементов, с целью исключительно мирного урегулирования конфликта», министр в качестве причины отсутствия прогресса перечислил следующее:

«Первое, Азербайджан отступил и отклонил три вышеупомянутых принципа урегулирования карабахского конфликта в качестве основы для урегулирования конфликта.

Второе, Азербайджан руководствуется избирательным подходом в отношении предложенных сопредседателями элементов, хотя последние неоднократно предупреждали воздерживаться от подобных действий, поскольку сделанные ими предложения они воспринимают как неделимое целое и одновременно подчеркивают, что попытки придать какому-то одному из принципов и элементов преимущество над другими сделают урегулирование проблемы невозможным.

Третье, Баку не выполняет достигнутые договоренности и отступает от них, как это произошло на нескольких этапах переговоров, в частности, во время саммитов в Санкт-Петербурге в июне 2010 года, в Астрахани в октябре 2010 года, в Сочи в марте 2011 года, в Казани в июне 2011 года. Практика Азербайджана по отказу от выполнения достигнутых договоренностей серьезно ставит под сомнение доверие по отношению к Баку как к стороне переговоров.

Четвертое, практически постоянное воспрепятствование усилиям сопредседателей и попытки переместить посредничество в другие форматы явно указывают на намерение Азербайджана сорвать переговоры. Неудивительно, что сопредседатели в своих заявлениях призывали Баку отказаться от подобной позиции.

Пятое, применение силы или угрозы применения силы со стороны Азербайджана, периодические нарушения режима прекращения огня и провокации, проведение военных учений без предупреждения – абсолютно вопреки Венскому документу ОБСЕ, военная риторика высокопоставленных чиновников Азербайджана показывают, что Баку рассматривает войну как возможный вариант. Сопредседатели неоднократно призывали Азербайджан воздержаться от обострения ситуации, подтвердить приверженность мирному урегулированию. Никто не сомневается в том, что именно Азербайджан постоянно нарушает режим перемирия и обостряет ситуацию.

Шестое, переговорному процессу был нанесен серьезный удар из-за агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха в 2016 году, которая сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, зверствами в отношение гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков, надругательством на телами, обезглавливаниями в стиле ИГИЛ.

Седьмое, после апрельской агрессии с целью устранения последствий войны сопредседатели организовали два саммита в Вене и Санкт-Петербурге с участием президентов Армении и Азербайджана. Азербайджан отказался от претворения в жизнь договоренностей, достигнутых на этих саммитах, в частности, об исключительно мирном урегулировании конфликта, безоговорочном выполнении трехсторонних бессрочных соглашений о режиме прекращения огня от 1994-1995 гг., создании механизмов расследования нарушений режима прекращения огня, расширении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ с целью повышения эффективности мониторинга в зоне конфликта. Целью этих договоренностей было создание условий для продвижения мирного процесса, а значит, отклоняя их, Баку сознательно препятствует переговорам.

Восьмое, Азербайджан продолжает политику антиармянской ненавистнической пропаганды, называет армян всего мира своими врагами номер один, в учебниках представляет армян как генетических противников Азербайджана, уничтожает культурное наследие и религиозные памятники армян, утверждает, что территории Армении якобы являются историческими азербайджанскими землями. Азербайджан уже давно включил в свой черный список народ Нагорного Карабаха, а потом стал включать в него также всех тех, кто посещает Нагорный Карабах. Те, кто действительно стремятся к миру, ничего подобного не делают.

Девятое, после многолетних переговоров об основополагающих принципах Азербайджан начал настаивать на том, что в их принятии нет никакой необходимости, что является абсолютным неуважением по отношению к другим сторонам переговоров, к странам-сопредседателям, к огромным усилиям и времени, затраченным ими на данный процесс».

«Бескомпромиссная и максималистская позиция Азербайджана стала серьезным препятствием на пути продвижения мирного процесса и в значительной степени способствует сохранению статус-кво. Предложения сопредседателей по урегулированию конфликта - это путь, который может привести к изменению статус-кво. Тем не менее, Азербайджан отвергает эти предложения, делая все возможное, чтобы сохранить статус-кво без изменений, одновременно создавая впечатление, что поддерживает изменение статуса-кво, - сказал Налбандян и продолжил: - Намерения Азербайджана четко видны из его расходов: Баку тратит миллиарды на покупку влияния в столицах мира, что в очередной раз выявило печально известное дело «Ландромат», он тратит гораздо большие суммы на наступательное оружие, но до сих пор не сделал никаких вложений в подготовку своего собственного населения к миру, с призывами о чем постоянно выступали сопредседатели».

