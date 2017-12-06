РПА дает уклонистам от армии последний шанс

Национальное собрание Армении сегодня единогласно приняло закон «О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка».

В соответствии с законом, все те находящиеся за границей граждане Армении, которые уклонились от прохождения обязательной военной службы и которым 27 лет исполнилось до 1 декабря 2017 года, будут иметь возможность до 31 декабря 2019 года, заплатив штраф в размере 3 млн 600 тыс. драмов, вернуться в Армению и освободиться от уголовного преследования.

В поддержку закона проголосовала и оппозиционная фракция «Елк», хотя во время принятия закона в первом чтении по причине установленного размера штрафа фракция приняла участие в голосовании с оговорками.

Глава фракции Никол Пашинян сегодня подчеркнул, что они голосуют за закон, поскольку придают важность той возможности, которая предоставляется гражданам этим законом.

«Честно говоря, мы видим проблему в увеличении размера штрафа, по сути, в его увеличении вдвое, а также в некоторых других положениях закона, но, тем не менее, мы решили проголосовать за законопроект, чтобы те граждане, которые независимо ни от чего собираются воспользоваться этой возможностью, могли ею воспользоваться, мы считаем эту возможность важной», - заявил Пашинян.

Примечательно, что в качестве конечного срока действия принятого сегодня закона установлено 31 декабря 2018 года, то есть, если депутаты после истечения этого срока не выступят с новой законодательной инициативой, то молодые люди, уклонившиеся от службы в армии, не будут больше иметь возможности вернуться в Армению и, заплатив установленный штраф, освободиться от уголовного преследования.

А то, что сегодняшнее политическое большинство больше не желает продлевать срок действия закона, в беседе с Радио Азатутюн не стала скрывать соавтор закона, депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Карине Ачемян. А это означает, что все те молодые люди, которым 27 лет исполнится уже после 1 декабря 2017 года, либо не должны возвращаться в Армению, либо в случае возвращения должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Кстати, согласно Уголовному кодексу, уклонение от военной службы наказывается лишением свободы сроком до 3 лет.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у РПА политическая позиция о том, что после 31 декабря 2019 года правящее политическое большинство не будет выступать с инициативой нового закона либо очередного продления данного закона, Ачемян ответила: «Мы в партии не принимали подобного решения, но поскольку Национальное собрание является политической трибуной, политическим институтом, и мы все занимаемся политикой, я считаю, что вы можете именно так это и воспринять - как политическое решение».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что РПА, как политическое большинство, больше не намерена вновь вносить в парламент подобный законопроект после 2019 года, депутат ответила: «В данный момент не намерена, время покажет. Дай бог, чтобы этот цикл не продолжился, то есть, чтобы люди поняли, осознали, что можно до 27 лет приехать, отслужить в армии. После 27 лет они уже, наверное, должны представлять свою ситуацию и до этого принять решения».

На вопрос, значит, те, кому исполнится 27 лет до 1 декабря 2017 года, смогут воспользоваться этой возможностью, а кому исполнится уже после – нет, Ачемян ответила, что призывает тех, кому до 1 декабря 2017 года еще не исполнится 27 лет, вернуться, отслужить в армии и жить на родине.

На замечание, что если они захотят вернуться уже после того, как им исполнится 27 лет, то РПА посадит их в тюрьму, Ачемян ответила, что никто не собирается их сажать в тюрьму, однако заметила, что уклонение от службы в армии считается преступлением средней тяжести, а кроме того это несправедливо по отношению к тем людям, которые служат, к тем семьям, которые посылают своих детей в армию и ждут их два года.

Кстати, заметим, что за прошедшие две недели риторика республиканцев в связи с этим вопросом резко изменилась. Если ранее с трибуны парламента Карине Ачемян заявляла, что закрывать двери перед находящимися за границей молодыми людьми нелогично и им должна быть предоставлена возможность вернуться, то сегодня соавтор закона призвала «вместо того, чтобы блуждать за границей», вернуться на родину и отслужить в армии.

При этом, во время обсуждения закона против предлагаемых ограничений, а также удвоения размера штрафа высказывались именно республиканцы, в том числе бывший заместитель начальника Службы национальной безопасности Феликс Цолакян и бывший начальник полиции Алик Саргсян, заявляя, что нельзя молодых людей сажать в тюрьму.

Несмотря на все это, сегодня республиканцы единогласно проголосовали за законопроект, по сути приняв почти все предложения Министерства обороны: сначала был увеличен размер штрафа, также был зафиксирован конкретный срок действия закона – до 31 декабря 2019 года.

Бывший заместитель министра обороны Андраник Кочарян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что подобный закон однозначно неприемлем, поскольку, по его мнению, этим «топорным механизмом» мы еще больше уменьшаем человеческие ресурсы страны.

По словам Кочаряна, те молодые люди, которые не будут иметь возможности заплатить 3 млн 600 тыс. драмов или кому исполнится 27 лет уже после 1 декабря 2017 года, оставаясь за границей, станут трудовыми, научными и финансовыми ресурсами других стран.

«Я предлагаю им подумать о других механизмах, с возможностью прохождения альтернативной службы, с помощью учебных процессов сделать их [уклонистов] военным ресурсом, который можно использовать в случае войны. Как это делают швейцарцы? Мы должны найти те решения, которые дадут нам возможность не потерять ресурс», - сказал Кочарян.

«Тюремное заключение нужно исключить, потому что они [уклонисты] совершили, согласно принятому сегодня закону, преступление, но представьте, что у этих 11 тысяч человек нет денег и они хотят приехать в свою страну и стать полезными для нашей страны гражданами. Что они должны сесть в тюрьму? Правильно говорят многие республиканцы, что если всех посадить в тюрьмы, то придется освободить совершивших тяжкие преступления, чтобы освободить для этих людей места. Но зачем заполнять тюрьмы? Если мы воюющая страна, каждый солдат для нас является ресурсом. Мы должны решить много проблем. Этот закон не решает проблем, решая этим законом какие-то задачи, мы создаем десятки других проблем в плане того, чтобы люди оставались в нашей стране и становились для нее полезным ресурсом», - добавил Андраник Кочарян.