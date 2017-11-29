«О какой стране говорит Серж Саргсян?» - речь президента воспринята с недоумением

«О какой стране говорит Серж Саргсян?» - с недоумением вопрошает руководитель программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян, ознакомившись с той частью вчерашней речи президента Армении, в которой Саргсян говорит, что проведенные в апреле парламентские выборы соответствовали демократическим критериям.

«Не знаю, я такого не видел. Можно организовать выборы таким образом, чтобы они были внешне очень хорошей имитацией демократического процесса, но на самом деле в них не будет и проблеска демократии», - в беседе с Радио Азаутюн сказал Октанян.

Накануне посетив Специальную следственную службу, Серж Саргсян похвалил работу правоохранителей, в частности, по части раскрытия дел, касающихся нарушений на выборах. «Работу Специальной следственной службы на этом фронте я считаю эффективной. Вы показали, что готовы и способны своевременно реагировать на любую озабоченность личностей и представителей гражданского общества. Вы не только реагировали, но и довели до законного и логического финала расследуемые уголовные дела», - в своем выступлении сказал Саргсян.

Член блока «Оганян-Раффи-Осканян», который по официальным данным, получил на выборах около 2% голосов, заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян напоминает о закрытии уголовного дела по скандальной аудиозаписи SAS Group, а также отсутствии правовых последствий после обнародования аудиозаписей телефонных разговоров директоров школ и детсадов.

«Наверное, Серж Саргсян должен поставить перед своими референтами вопрос, чтобы написанные ими тексты речей не столь кричаще противоречили истине. Это настолько далеко от реальности, так же как власти сегодня заявляют, что есть экономический рост, уровень жизни людей повышается, но показателями являются инфляция и эмиграция», - в беседе с Радио Азатутюн сказал зампред «Наследия».