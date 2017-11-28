Армения суверенна в реализации своего потенциала как с РФ, так и с ЕС - представитель «Единой России»

«Мы считаем, что Армения, как суверенное государство, имеет все права и возможности для реализации как той части своего потенциала, которая традиционно связана с Россией, так и потенциала, связанного с Евросоюзом», - сегодня в Ереване заявил заместитель секретаря генерального совета правящей партии РФ «Единая Россия», член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на совместной пресс-конференции с заместителем председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА), председателем постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Арменом Ашотяном.

«Тем более, что [в соглашении с ЕС] четко прописано, что оно никоим образом не может отменить уже взятые на себя Арменией обязательства и договоренности», - добавил он.

Прибывшую в Ереван делегацию партии «Единая Россия» вчера также принял президент Армении Серж Саргсян. В ходе этой встречи Железняк назвал политику Армении «довольно мудрой и взвешенной». Как сообщает пресс-служба президента Армении, представитель правящей партии России подчеркнул, что партия власти РФ является сторонницей развития отношений и сотрудничества в соответствии с политикой «и, и», а не «или, или». Армения в этом контексте развивает свои отношения с РФ и ЕС, следовательно, по словам Сергея Железняка, все те точки зрения, которые отличаются от вышеуказанной позиции, не выражают официальной позиции РФ и подходов руководящей политической силы.

Сегодня в беседе с журналистами Сергей Железняк подчеркнул, что озвученное им мнение является официальным мнением «Единой России» и оно также созвучно позиции внешнеполитического ведомства и исполнительной власти России.

Зампред РПА, глава постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян счел нужным отметить: «Армения подписала соглашение с Евросоюзом не в ущерб армяно-российскому стратегическому партнерству, не за счет наших союзнических отношений. А если выразиться, так сказать, терминами реальной политики, то Россия тем сильнее, чем сильнее ее союзники, поэтому сильная, экономически процветающая и развитая Армения своим потенциалом может больше способствовать укреплению армяно-российских отношений».

Накануне подписания нового соглашения Армения-ЕС в эфире российского телеканала «Звезда», который курирует Министерство обороны России, ведущая передачи «Прогнозы» заявила: «Ассоциация с ЕС не единственное, что делает Армения как Украина. В это сложно поверить, но Ереван тоже героизирует пособников фашизма». Затем она сравнила армянского государственного и военного деятеля Гарегина Нжде с идеологом украинского национализма Степаном Бандерой, а эмблему правящей Республиканской партии Армении с символикой нацистской Германии.

Два дня спустя, однако, в письме, адресованном послу Армении в Российской Федерации, телеканал официально принес извинения за допущенную ошибку. Телеканал также удалил выпуск этой передачи со своего канала YouTube.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк сегодня прокомментировал эту ситуацию: «Если говорить о заявлениях разных людей в разных СМИ, то Россия, как и Армения, является демократическим государством, и каждый может иметь свое мнение. Одно дело – мнение частного лица, другое дело – заявление государственного деятеля».

Железняк посоветовал ориентироваться на оценки, озвученные государственными органами. А представитель РПА Армен Ашотян поспешил подчеркнуть, что они считают инцидент со «Звездой» исчерпанным.

Сегодняшняя пресс-конференция прошла исключительно на русском языке. Перевод не был обеспечен. Радио Азатутюн не была предоставлена возможность задать на армянском на том основании, что сегодняшний рабочий язык - русский.