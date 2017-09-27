Налбандян не уточняет, возвращение каких территорий не нанесет ущерба безопасности Карабаха

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян не уточняет, что это за территории, возвращение которых Азербайджану не нанесет ущерба системе безопасности Нагорного Карабаха. Министр призывает рассматривать лежащие на столе переговоров предложения как единое целое.

Сегодня состоялась совместная пресс-конференция главы МИД Армении с госминистром Великобритании по вопросам Европы и Америк Аленом Дунканом, в ходе которой корреспондент Радио Азатутюн попросил Налбандяна пояснить свое сделанное ранее заявление о возможности возвращения Азербайджану тех прилегающих к Карабаху территорий, в случае возвращения которых система безопасности Карабаха не пострадает.

«Некоторые цитаты и комментарии были вырваны из контекста, как и вы сейчас это делаете, потому что вы приводите только малую часть, а об остальном не говорите.

Я не говорил о каких-то конкретных территориях или только об этом вопросе, я говорил о трех принципах и шести элементах, содержащихся в пяти заявлениях президентов стран-сопредседателей. Они по определению самих сопредседателей представляют собой единое целое, и отделение одного из этих принципов или элементов от другого сделает урегулирование невозможным вообще, что и пытается сделать Азербайджан.

А теперь вы пытаетесь отделить эти принципы или эти элементы друг от друга. Я также упомянул, как отметил в своем выступлении президент республики, что важнейшим является вопрос статуса Арцаха и вопрос обеспечения безопасности. Если эти вопросы будут решены, то остальные являются производными», - в ответ сказал Налбандян.

Подчеркнув, что прежде, чем говорить о возвращении территорий, он подробно затронул «многоуровневые гарантии безопасности», Налбандян продолжил: «Наши подходы созвучны предложениям, содержащимся в заявлениях стран-сопредседателей, которые мы приняли за основу для переговоров – путь к урегулированию проблемы».

В своем выступлении на открывшейся 18 сентября в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, говоря об урегулировании карабахского конфликта, глава МИД Армении сделал нашумевшее заявление, отметив: «Речь идет о возвращении тех территорий, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и урегулирование не будет поставлено под угрозу».

В то же время, глава МИД Армении представил другие элементы карабахского урегулирования, которые выдвинули сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Они следующие:

Население Нагорного Карабаха должно само определить свое будущее посредством свободного волеизъявления, которое должно иметь для всех международную юридическую силу. До организации этого волеизъявления, которое определит окончательный статус Нагорного Карабаха, у Карабаха должен быть промежуточный статус, который должен включать все то, что имеет Нагорный Карабах, а международное сообщество посредством Совета безопасности ООН должно признать этот промежуточный статус.

Нагорному Карабаху будут предоставлены многоуровневые международные гарантии безопасности, что означает не только размещение многонациональных миротворческих сил вокруг Нагорного Карабаха и принятие соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, предоставляющей гарантии безопасности, но и должно быть признано, что Армения и Армия обороны Карабаха являются гарантами безопасности Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах должен иметь безопасную сухопутную и воздушную связь с Арменией, чтобы Азербайджан не мог использовать имеющееся в своем арсенале вооружение, поставив под вопрос безопасность этой связи. И, наконец, беженцы должны иметь право на возвращение, однако вернутся они или нет – это другой вопрос.

Заявление Налбандяна на днях прокомментировал также начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян, сказав, что он пока таких территорий не знает.