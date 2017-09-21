Глава Генштаба ВС РА: Нам нужно больше территорий для гарантирования безопасности Карабаха

Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Мовсес Акопян сегодня в беседе с журналистами, комментируя прозвучавшее на днях заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о возможности возвращения территорий Азербайджану, сказал, что для гарантирования безопасности «нам нужно больше территорий».

В своем выступлении на открывшейся 18 сентября в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, представляя элементы урегулирования карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян говорил также о возможности возвращения прилегающих к Карабаху территорий Азербайджану, в частности, отметив: «Речь идет о возвращении тех территорий, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и урегулирование не будет поставлено под угрозу».

Глава Генштаба ВС сегодня утром в связи с 26-й годовщиной независимости Армении посетил воинский пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы отдать дань уважения памяти погибших во имя независимости.

«Ераблур» посетили также президент Армении Серж Саргсян, президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, Католикос всех армян Гарегин Второй, Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый.

На вопрос, о каких территориях идет речь, возвращение которых не станет угрозой для безопасности Карабаха, генерал Мовсес Акопян ответил: «Я пока таких территорий не знаю. В случае нарушения созданной сегодня в Арцахе системы обороны безопасность окажется под серьезной угрозой».

Мы попросили министра обороны Армении Вигена Саргсяна также ответить на вопрос о том, возвращение каких территорий не нанесет ущерба системе безопасности Нагорного Карабаха. Он, однако, пообещал затронуть этот вопрос на предстоящей через несколько дней пресс-конференции.

В свою очередь, министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян, отвечая на тот же вопрос, подчеркнул: «Нынешняя система безопасности Арцаха основана на тех территориях, которые составляют неотъемлемую часть Республики Арцах. Любое изменение, которое может поставить под угрозу безопасность Арцаха и его населения, конечно, неприемлемо».

А предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян сказал, что не думает, что то, что сегодня лежит на столе переговоров по карабахскому урегулированию, может быть поводом для беспокойства. «Я не думаю, что дело дойдет до того, что мы сдадим территории», - добавил священнослужитель.