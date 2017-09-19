Глава МИД Армении заявляет о возможности возвращения территорий Азербайджану

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявляет о возможности возвращения территорий Азербайджану, добавляя, что возвращение этих территории не нанесет урона системе безопасности Нагорного Карабаха.

В своем выступлении на открывшейся вчера в Ереване VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, говоря об урегулировании карабахского конфликта, Налбандян, в частности, отметил: «Речь идет о возвращении тех территорий, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и урегулирование не будет поставлено под угрозу».

В то же время, глава МИД Армении представил другие элементы карабахского урегулирования, которые выдвинули сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Ниже приводятся эти элементы в изложении Налбандяна:

Население Нагорного Карабаха должно само определить свое будущее посредством свободного волеизъявления, которое должно иметь для всех международную юридическую силу. До организации этого волеизъявления, которое определит окончательный статус Нагорного Карабаха, у Карабаха должен быть промежуточный статус, который должен включать все то, что имеет Нагорный Карабах, а международное сообщество посредством Совета безопасности ООН должно признать этот промежуточный статус.

Нагорному Карабаху будут предоставлены многоуровневые международные гарантии безопасности, что означает не только размещение многонациональных миротворческих сил вокруг Нагорного Карабаха и принятие соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, предоставляющей гарантии безопасности, но и должно быть признано, что Армения и Армия обороны Карабаха являются гарантами безопасности Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах должен иметь безопасную сухопутную и воздушную связь с Арменией, чтобы Азербайджан не мог использовать имеющееся в своем арсенале вооружение, поставив под вопрос безопасность этой связи. И, наконец, беженцы должны иметь право на возвращение, однако вернутся они или нет – это другой вопрос.

Представив эти элементы урегулирования, Эдвард Налбандян вновь затронул вопрос возвращения территорий: «Вы не думайте, что мы наивны, а вы нет. То есть, что мы ведем о чем-то переговоры, наивно можем кому-то поверить и что-то сдать просто так. И я сказал о возвращении территорий, что речь идет о тех территориях, которые в смысле безопасности не станут угрозой ни Карабаху, ни вообще этому урегулированию».