Премьер-министр заявляет, что не давал поручения разработать концепцию преподавания русского языка

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня в беседе с журналистами сделал примечательное заявление, сказав, что не давал поручения разработать концепцию преподавания русского языка.

«Я очень ясно сформулировал: подобного поручения не было», - заявил он.

Указанная концепция была опубликована на едином портале проектов правовых актов 11 сентября. В документе отмечается, что по поручению премьер-министра Карена Карапетяна Министерство образования и науки разработало концепцию преподавания русского языка в школах, в которой провозглашается, что «обучение русскому языку в Армении является одной из важнейших задач», в качестве цели указывается «популяризация русского языка» и подчеркивается, что «преподавание русского языка в школах позволит учащимся и студентам приобрести знания и навыки для эффективного сотрудничества друг с другом».

Согласно официальному документу, свободное владение русским языком необходимо для возрождения и развития производства, науки, образования и культуры, а также для участия Армении вместе с мировым сообществом в противодействии геоэкономическим и геополитическим вызовам.

На днях министр образования и науки Левон Мкртчян в беседе с журналистами, разъясняя разработанную по поручению премьер-министра концепцию, сказал, что в повестке дня не стоит вопрос придания русскому языку статуса государственного языка.

В то же время министр, представляющий партию АРФ «Дашнакцутюн», подчеркнул, что преподавание русского языка и еще одного иностранного языка в школах является обязательным, объяснив, что без знания этих языков трудно продвигаться вперед в мире науки.

«Если мы хотим, что система профессионального образования Армении опиралась на науку, мы обязаны качественно улучшить преподавание иностранных языков», - сказал Мкртчян.