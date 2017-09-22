В заявлении Налбандяна есть две методологические ошибки: - Игитян

«На ум приходит одна мысль: возможно, Лавров позвонил и попросил сделать подобное заявление. В истории уже так было, когда Эдвард Налбандян делал что-то по звонку Лаврова, о чем заявил сам Лавров», - в беседе с Радио Азатутюн сказал бывший председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Ованнес Игитян, комментируя недавнее нашумевшее заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о возможности возвращения территорий Азербайджану.

В своем выступлении на открывшейся 18 сентября в Ереване конференции Армения-Диаспора, представляя элементы карабахского урегулирования, глава МИД Армении говорил также о возможности возвращения некоторых территорий Азербайджану, отметив: «Речь идет о возвращении тех территорий, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и урегулирование не будет поставлено под угрозу».

«В этом случае были допущены две большие методологические ошибки, связанные с конфликтом. Во-первых, если мы посмотрим на заявления, звучащие со стороны Азербайджана, в них Армения всегда представляется как агрессор. В этом контексте Налбандян вдруг говорит: отдадим некоторые неважные территории. Во-первых, он говорит как министр иностранных дел Армении. Какое он имеет отношение к этим землям? Минская группа принимает такую модель конфликта: есть Армения, которая должна использовать свое влияние на Нагорный Карабах, и есть Нагорно-Карабахская Республика, у которой есть Армия обороны, которая контролирует эти территории.

Если бы он сказал: мы попытаемся убедить, то это другое дело. Но он говорит, мы должны возвратить. Это первая ошибка. Во-вторых, Азербайджан в последнее время вообще не участвует в переговорном процессе, а пытается решить вопрос посредством давления, террора, угроз применить оружие. И после всего этого Армения вдруг говорит: я отдам земли. Получается, что эта милитаристская агрессия Азербайджана приносит плоды.

Позиция Армении должна быть следующей: НКР должна иметь такой статус, чтобы безопасность была обеспечена на 100 процентов, а как армянская сторона видит уступки, это уже в конце должен представить Нагорный Карабах, а Армения должна признать решение Нагорного Карабаха. Кому бы ни было адресовано послание Налбандяна – России, Минской группе или кому-то еще, никакого положительного результата в этом нет», - сказал Ованнес Игитян.