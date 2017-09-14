Выставка, посвященная жертвам большевистских репрессий, может быть вновь открыта

Сегодня после заседания правительства Армении министр культуры Армен Амирян, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что закрытая на днях выставка под названием «Затмение», организованная Домом-музеем Ованнеса Туманяна и посвященная жертвам большевистских репрессий, может быть вновь открыта, если руководство музея согласует формат этой выставки с министерством.

«Мы предложили дирекции музея пересмотреть свои представления, согласовать их с соответствующим управлением министерства. После соответствующего оформления выставка вновь может быть открыта», - сказал Амирян, добавив, что у министерства нет никаких возражений «в связи с содержанием» выставки.

«Тем более, лично я не вижу никаких проблем с содержанием, потому что в представленных там материалах упоминаются и имена моих родственников», - добавил министр.

Между тем, на днях заместитель министра культуры Арев Самуелян, поясняя по просьбе Радио Азатутюн решение о закрытии выставки, заявила, что выставка «была политизирована» и лишь после внесения некоторых исправлений ее можно будет вновь открыть.

Амирян заявил, что никакого распоряжения закрыть выставку не было, подчеркнув, что хотя у них нет возражений в связи с содержанием, однако музей должен был согласовать выставку, чего не было сделано.

На вопрос Радио Азатутюн, не странно ли, что об отсутствии разрешения было заявлено лишь спустя 22 дня после открытия выставки, Амирян ответил: «Мы не были осведомлены об этой выставке. Я был проинформирован об этой выставке во время представления полугодового отчета, когда выставка уже состоялась… Министерство было оповещено о ней спустя несколько дней после открытия».

Напомним, однако, что в эфире Радио Азатутюн директор Дома-музея Ованнеса Туманяна Нарине Тухикян отметила, что информация обо всех музейных выставках заранее представляется и согласовывается с министерством, и данная выставка не стала исключением. «Обычно мы представляем в министерство среднесрочную программу на три года. И только в конце каждого года представляем программу на следующий год, уже уточненную, с финансовыми требованиями. И, естественно, 15 декабря 2016 года были представлены программы на 2017 год, где была информация об этой выставке, просто она называлась «Судьба детей Туманяна»», - сказала Нарине Тухикян.

Касаясь заявления Тухикян о том, что в связи с выставкой она получила телефонные звонки с угрозами, Армен Амирян сказал, что угрожать никто никому не имеет права и он обязательно выяснит, кто угрожал директору музея.