Выставка, посвященная жертвам большевистской тирании, закрыта, потому что она «была политизирована» - замминистра культуры

Заместитель министра культуры Армении Арев Самуелян, поясняя по просьбе Радио Азатутюн причины закрытия выставки под названием «Затмение», организованной Дом-музеем Туманяна и посвященной жертвам большевистской тирании, отметила, что выставка «была политизирована».

«Мы должны смотреть на историю ясным взглядом, она была немного политизирована. Наверное, нужно было немного подготовить общество. После некоторых корректировок она вновь будет открыта», - сказала замминистра культуры.

О том, что выставка была закрыта, Радио Азатутюн сообщила директор Дома-музея Ованнеса Туманяна Нарине Тухикян.