Реакция политиков на закрытие выставки, посвященной жертвам большевистских репрессий

Из четырех фракций Национального собрания Армении лишь фракция оппозиционного блока «Елк» («Выход») выступает с осуждением закрытия выставки под названием «Затмение», организованной директором Дома-музея Ованнеса Туманяна Нарине Тухикян и посвященной жертвам большевистских репрессий в Армении.

В своем заявлении «Елк» подчеркивает, что такая политика министерства культуры достойна осуждения, она соответствует стилю работы советской тоталитарной системы и может стать крайне опасным прецедентом. Это также «вероломное проявление культурной цензуры, обусловленной политическими соображениями и неспособностью встретиться лицом к лицу с собственной историей вследствие крайне ограниченного мышления».

Член фракции «Елк» Арам Саргсян считает, что общественность должна осудить произошедшее, а министерство культуры должно восстановить выставку без цензуры и принести свои извинения.

«Министерство культуры не должно превращаться в культурную полицию, тем более в тех вопросах, которые нуждаются в исторической выверке. Мы считаем, что угрозы, прозвучавшие в адрес дирекции музея, должны быть устранены и должен начаться соответствующий процесс с целью предотвращения подобных случаев», - сказал Саргсян.

Глава фракции «Дашнакцутюн», находящейся в коалиции с властью, Армен Рустамян говорит, что хотя он не знаком со всеми деталями этой истории, однако считает закрытие выставки возмутительным. «Не знаю, на каком официальном основании это было сделано, но есть необходимость в том, чтобы обществу был дан удовлетворяющий ответ. А то, что сделала госпожа Тухикян, думаю, является очень логичной идеей, и связать это с Ованнесом Туманяном тоже было очень логично, трое детей Туманяна стали жертвами [большевистской диктатуры]», - сказал Рустамян.

Между тем, во фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) в основном не были осведомлены о том, что выставка, посвященная жертвам большевистских репрессий, была закрыта по распоряжению замминистра культуры. Руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян пообещал уточнить детали у министра культуры Армена Амиряна.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, бывший министр юстиции Грайр Товмасян также не знал о выставке, он признался, что далек от искусства и с Нарине Тухикян не знаком.

Для тех депутатов, которые еще не знали о случившемся, с трибуны парламента во время часа заявлений выступил депутат фракции «Елк» Арарат Мирзоян. «У меня ужасная новость, если до сих пор вы не успели об этом узнать», - заявил он, отметив, что министерство культуры провело цензуру, что неприемлемо, неприемлемы также разъяснения заместителя министра культуры.

«В дни, когда у власти находится РПА - партия, основанная на идеях независимости и нждеизма, и тот же Нжде стал жертвой этой диктатуры… До чего мы докатились?» - продолжил депутат фракции «Елк».

А председатель постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта, депутат фракции блока «Царукян» Вардан Бостанджян отметил, что не приветствует, но и не осуждает закрытие выставки. «Не совершено никакого вселенского преступления, в любом случае был предпринят субъективный шаг», - сказал он.

На днях появилась информация о том, что после 22 дней работы по требованию Министерства культуры Армении была закрыта инициированная Нарине Тухикян выставка под названием «Затмение», посвященная памяти армянских жертв большевистских репрессий. Директор Дома-музея Ованнеса Туманяна отметила, что выставка была закрыта вследствие клеветы.

Заместитель министра культуры Армении Арев Самуелян, поясняя вчера по просьбе Радио Азатутюн это решение, заявила, что выставка «была политизирована» и лишь после внесения некоторых исправлений ее можно будет вновь открыть.