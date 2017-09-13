Премьера «в некоторой степени» удовлетворяет деятельность правительства за прошедший год

«Тренд, в котором мы движемся, нас в некоторой степени удовлетворяет», - так премьер-министр Армении Карен Карапетян оценил деятельность возглавляемого им правительства за прошедший год, в ходе правительственного часа в парламенте страны отвечая на вопрос депутата от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Маргарит Есаян о том, насколько изменилась жизнь граждан за прошедший год его пребывания на посту премьер-министра и доволен ли Карен Карапетян результатами своей работы.

«Что касается того, как чувствуют себя наши граждане. Мы представили макроэкономические показатели, которые, не по нашим оценкам, прошу прощения, если это прозвучит нескромно, являются лучшими как в регионе, так и на территории ЕАЭС и СНГ. Означает ли это, что мы решили все наши проблемы? Конечно же, нет, поскольку у нас нет граждан, не желающих улучшить качество своей жизни. И так не получится, чтобы мы за год решили все проблемы и удовлетворили всеобщие ожидания. Но тренд, в котором мы движемся, нас в некоторой степени удовлетворяет», - сказал премьер.

Между тем, отметим, что некоторые экономисты отмечают, что не видят качественного роста экономики Армении. Так, по мнению экономиста Артака Манукяна, представленный экономический рост в первом полугодии текущего года на уровне 6,1% видим лишь в цифрах.

Премьер-министр сегодня также прокомментировал предложение оппозиционной фракции «Елк» о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отвечая на вопрос члена этой фракции Мане Тандилян о том, были ли просчитаны экономические риски членства в ЕАЭС и какие потери понесла Армения после присоединения к этой структуре, премьер-министр возразил, приведя экономические показатели: «В чем плюсы ЕАЭС? Об этом свидетельствуют наши макроэкономические показатели. Что было бы, если бы Армения не вступила в ЕАЭС? Провести подобный анализ можно, однако я в действительности не вижу другие рынки, которые мы потеряли из-за членства в ЕАЭС. Более того, когда мы представим итоговый отчет, вы увидите цифры. Темпы роста экспорта в ЕАЭС ниже, чем в Евросоюз. […] Наступит ли момент, когда мы выйдем из состава ЕАЭС? На данный момент мы подобных опасений не видим».

Другой депутат фракции «Елк», Эдмон Марукян, поинтересовался, почему за год пребывания на посту премьера Карен Карапетян так и не посетил западные страны и не провел встречи с западными партнерами с целью привлечения в страну инвестиций. Депутат попытался выяснить, не в том ли причина, что премьер-министра Армении не приглашают, или его приглашают, но он отказывается ехать. «Оба варианта являются очень плохими для нашей страны», - подчеркнул Марукян.

«На самом деле, визит не является самоцелью. И если мы не посещаем западные страны, это еще не значит, что у нас нет повестки дня с западными странами и с инвесторами западных стран или что мы не обсуждаем эти темы. В ближайшее время подобные визиты планируются, визит состоится тогда, когда у нас будет повестка дня и тема для предметного разговора, чтобы он не превратился в туристическую поездку», - ответил Карапетян.

Депутат фракции «Елк», бывший премьер-министр Арам Саргсян попытался выяснить у Карена Карапетяна, как тот относится к тем людям, которые посредством изменения Конституции пытаются продлить срок своего пребывания на должности.

Глава правительства, однако, не дал конкретного ответа на этот вопрос: «К произвольному нарушению Конституции я отношусь плохо. Если нарушается какой-либо закон или какая-либо норма».

На реплику Арама Саргсяна, что Конституцию меняют как раз с целью продления их правления, Карен Карапетян ответил: «Г-н Саргсян, на самом деле, думаю, что я ответил на первый вопрос: если есть нарушение права, то я отношусь отрицательно».

Член фракции «Царукян» Наполеон Азизян поинтересовался, почему Армения отказалась от участия в организованных в Грузии международных военных учениях НАТО. Министр обороны Виген Саргсян ответил, что Армения не принимала решения об участии в этих учениях.

«Изначально армянская сторона не принимала решения об участии в этих учениях, и еще в марте мы официально известили партнеров о том, что в этих учениях мы участвовать не будем, исходя из их несоответствия задачам или повестке дня нашего сотрудничества с НАТО. Тем не менее, мы получили еще одно, дополнительное приглашение приехать на одно из мероприятий в Тбилиси, учитывая близость, послушать, может ли что-нибудь нас заинтересовать в этих учениях или нет. Наши офицеры приняли участие в этом обсуждении, и крайним сроком подтверждения участия в учениях было 29 августа или 26 августа, если я не ошибаюсь. За несколько дней до окончательного срока мы официально известили о том, что не будем участвовать в этих учениях. Я думаю, что одной из причин поднявшейся шумихи стало то, что не последовало оперативной реакции Минобороны на опубликованное в прессе сообщение. Пресс-секретарь, думаю, тогда не дал полноценного ответа, за что я ему уже сделал соответствующее замечание», - сказал министр обороны.

Между тем, напомним, что в ответ на запрос Радио Азатутюн в Министерстве обороны Грузии, наоборот, подчеркнули, что Министерство обороны Армении еще в июле подтвердило участие трех армянских офицеров в этих учениях.

В ходе правительственного часа в парламенте не был обойден и вопрос закрытия выставки, организованной Домом-музеем Ованнеса Туманяна и посвященной жертвам большевистской диктатуры. Член фракции «Елк» Арарат Мирзоян спросил, кто принял подобное решение – министр культуры или премьер-министр.

На этот вопрос ответил министр юстиции Давид Арутюнян, заверив, что в произошедшем не следует искать политический подтекст и позиция Армении по ленинско-сталинским репрессиям не изменилась. «В этом случае пытаться политизировать всего лишь совместную работу государственного ведомства и ГНКО, я думаю, просто неуместно. Позиция государства ясна, каких-либо изменений в ней не произошло. Я сожалею, что имело место подобное явление. Я считаю, что выставка, конечно, должна быть расширена, иметь возможность распространения», - сказал Арутюнян.