Минобороны Грузии: Армения еще в июле подтвердила свое участие в учениях Agile Spirit 2017

Министерство обороны Грузии сегодня официально сообщило, что Министерство обороны Армении еще в июле подтвердило свое участие в учениях НАТО Agile Spirit 2017. Об этом Радио Азатутюн письменно сообщили из департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Министерства обороны Грузии.

В ответ на запрос, отправленный Радио Азатутюн министру обороны Грузии Левану Изория, из указанного департамента сообщили: «Согласно утвержденному в 2016 году плану на 2017 год, военные учения США-Грузия под названием Agile Spirit 2017 с международным участием было запланировано провести 3-12 сентября 2017 года. С согласия американской стороны 2 февраля [сего года] Грузия направила приглашения разным странам, в том числе Армении, принять участие в учениях. Учения планируются посредством циклов конференций, наиболее важной из которых является конференция заключительного планирования, на которой приглашенные страны окончательно подтверждают свое участие, численность участвующих военнослужащих, направления участия и согласовывают логистические и другие административные вопросы. После получения официального письма с приглашением два представителя Вооруженных сил Армении приняли участие в конференции заключительного планирования, состоявшейся 10-13 июля 2017 года в Грузии, и подтвердили участие трех армянских офицеров в международных учениях. Незадолго до начала активной фазы учений Agile Spirit 2017 грузинская сторона была проинформирована о том, что армянские офицеры не могут принять участия в учениях. Причина отказа не была представлена. Agile Spirit 2017 - это международные командные гарнизонные и полевые учения, нацеленные на улучшение взаимодействия между Грузией, США, странами-членами НАТО и региональными партнерами. В учениях принимают участие более 1500 военнослужащих из семи стран. Участники приобретают уникальный опыт участия в военных действиях в новой реальности и условиях».

В день начала учений, 3 сентября, представитель Минобороны Грузии Гиоргий Качарава сообщил СМИ, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в рамках сотрудничества Грузия-НАТО. «Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия. Причина мне не известна», - сказал Качарава.

Заместитель министра обороны Армении Артак Закарян 4 сентября в беседе с журналистами, касаясь вопроса о том, почему Армения отказалась от участия в военных учениях, сказал, что Армения официально не подтвердила свое участие в учениях, участие было запланировано, однако в планы были внесены изменения.

Вечером 4 сентября с заявлением выступило Министерство обороны Армении, согласно которому, «формат участия подразделений ВС Армении решается исходя из плановых нужд международного взаимодействия оборонного ведомства. Учитывая тот факт, что проходящие в Грузии учения в этом плане не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии в них и не было подано заявки на участие. Спекуляции об отказе от участия в учениях в последний момент неуместны».