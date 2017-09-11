Минобороны: Армения готова рассмотреть вопрос о своем участии в миссии по разминированию в Сирии

Армения готова рассмотреть вопрос о своем участии в создаваемой по инициативе России международной коалиции в Сирии, направив туда в ее составе подразделение по разминированию. В ответ на запрос Радио Азатутюн об этом сегодня сообщили из Министерства обороны Армении.

Выясняется, что этот вопрос Министерство обороны Армении обсуждало российскими коллегами еще в 2016 году.

«Еще в 2016 году Министерство обороны РА провело с коллегами из РФ предварительные рабочие обсуждения о перспективах участия в гуманитарных работах по разминированию в Сирии. В рамках рабочих обсуждений Армения выразила готовность, в случае окончательной реализации подобной инициативы, согласия правительства Сирии и соблюдения всех международных правовых процедур, рассмотреть возможность участия ее подразделения по гуманитарному разминированию в миссии в тех районах Сирии, где не ведутся военные действия. Какой-либо информацией о ходе формирования коалиции, ее составе и тем более графике развертывания Министерство обороны РА в данный момент не располагает», - сообщили в оборонном ведомстве Армении.

О том, что Армения может направить своих саперов в Сирию, армянская общественность узнала из российского источника. Российское государственное информационное агентство Sputnik сообщило, что начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России, генерал-майор Александр Новиков 25 августа заявил, что Армения и Сербия готовы войти в создающуюся по инициативе России коалицию по разминированию Сирии.

«Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов», - сказал Новиков во время состоявшегося в Москве международного форума «Армия-2017».

Радио Азатутюн направило запрос с просьбой прокомментировать вышеупомянутое заявление также в администрацию президента Армении. Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в ответ на многочисленные вопросы Радио Азатутюн лишь ответил: «Когда в связи с интересующими вас вопросами будет принято решение и все вопросы будут уточнены, тогда общественность должным образом будет проинформирована».